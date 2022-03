Bezirksliga 5: RW Lennestadt ist zum Siegen verdammt

Kreis Olpe. Die Meisterschaft in der Bezirksliga 5 ist so gut wie vergeben. Im Abstiegskampf klammert sich RWL an einen der letzten Strohhalme.

In der Fußball-Bezirksliga 5 führt der Aufstieg nur über den verlustpunktfreien Tabellenführer Germania Salchendorf. Die Johannländer haben acht Zähler Vorsprung vor dem Rangzweiten Fortuna Freudenberg und können am Sonntag im Direkt-Duell alles klarmachen.

Gut im Tritt ist der SV Rothemühle der eine kleine Serie von neun Punkten aus den Spielen gegen den VfR Rüblinghausen, VfL Klafeld-Geisweid und dem FC Eiserfeld geholt hat. Die Schützlinge von Trainer Daniel Morillo haben sich im oberen Drittel der Tabelle fest gesetzt. Dennoch tritt der Trainer auf die Euphoriebremse: „Wir haben uns unter schwierigen personellen Bedingungen eine gute Ausgangslage verschafft, dennoch ist die Tabelle trügerisch und wir sollten in jedes Spiel mit maximaler Konzentration zu Werke gehen, das gilt auch für die kommende Begegnung gegen den Tabellennachbarn SuS Niederschelden“.

Nur ein Punkt aus drei Spielen

Für RW Lennestadt wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Der Rückrundenstart mit nur einem Punkt aus den drei Spielen gegen den VfR Rüblinghausen (0:1), den VfL Klafeld-Geisweid (1:1) und SuS Niederschelden (0:5) ließ den Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz auf elf Punkte anwachsen. Derzeit liegt der VfL Klafeld-Geisweid auf den rettenden zwölften Platz. Mit dem TuS Plettenberg treffen die Rot-Weißen am Sonntag an der Habuche auf eine ebenfalls abstiegsgefährdete Mannschaft. Ein „Dreier“ ist die absolute Pflicht.

Plettenberg war am letzten Spieltag wegen Corona-Infektionen beim Gegner SG Mudersbach/Brachbach nicht im Einsatz, setzte aber im Kellerderby vor zwei Wochen mit einem 8:2-Auswärtssieg beim VfL Klafeld-Geisweid ein deutliches Zeichen. Ein Team mit einer ausgeglichenen Offensivabteilung. Vincent Schlottmann (sieben Tore), Tim-Robin Houdek, Georgios Kalaidzidis, Kosta Papadopoulos (jeweils fünf) sind immer in der Lage, ein Spiel alleine zu entscheiden. Dennoch geht RWL-Coach Sergej Neu optimistisch in dieses Spiel: „Wir wollen endlich den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren.“

Ferner spielen:

FC Eiserfeld - SV Ottfingen

(Sonntag 15 Uhr Helsbachtal)

Mudersbach/Br. - RW Hünsborn II

(Sonntag 15 Uhr)

Türk Geisweid - FC Altenhof

(15 Uhr, Hofbachstadion)

Die am vergangenen Spieltag ausgefallenen Partien zwischen dem VfR Rüblinghausen - Freier Grund und TuS Plettenberg - Mudersbach/B. sind für Donnerstag, 24. März neu angesetzt worden.

