BG Olpe/Siegen: Kein Grund, sich zu verstecken

BG trifft auf BG, etwas genauer: Spitzenreiter BG Dorsten empfängt die BG Olpe/Siegen in der 2. Basketball-Regionalliga

BG trifft auf BG, etwas genauer: Spitzenreiter BG Dorsten empfängt die BG Olpe/Siegen in der 2. Basketball-Regionalliga. Die Gäste von der BG Olpe/Siegen fahren als Außenseiter ins Ruhrgebiet, aber verstecken müssen sie sich nicht.

Dorsten, mit nur einer Niederlage belastet, kann auf eine Siegesserie von zuletzt sechs Erfolgen verweisen. Die einzige Niederlage datiert von Ende September gegen die Citybaskets Recklinghausen II, danach gab es Erfolge unter anderem gegen die Spitzenmannschaften der LippeBaskets Werne und SVD Dortmund.

Die Jungs von Maximilian Steeb, Cheftrainer der BG Olpe/Siegen, mussten dagegen gerade in der Anfangsphase der Saison Recklinghausen, Dortmund und Werne Federn lassen. Die Möglichkeiten, oben angreifen zu können, schien in weiter Ferne. Doch zuletzt vier Siege am Stück und Schwächen der Dorsten-Verfolger eröffnen nun den Korbjägern von Bigge und Sieg neue Perspektiven.

Und das sieht auch Maximilian Steeb so. „Wenn wir in Dorsten gewinnen“, sinniert Maximilian Steeb, „ist noch alles möglich.“ Was das ist, ließ Steeb offen, aber es hört sich nach Kampfansage für das Führungsquartett an. Immerhin ist Olpe/Siegen mit Dortmund und Recklinghausen mit jeweils sechs Siegen und drei Niederlagen punktgleich.

„Die Jungs haben gut trainiert“, sagte Steeb, „eine Niederlage allerdings mit 30 Punkten würde schon sehr wehtun. Aber dazu sind wir zu gut, das wird nicht eintreten.“ Und dann schaut der Headcoach von Olpe/Siegen doch mal auf den Gegner – eine Verhaltensweise, die er im Allgemeinen nicht an den Tag legt. „Dorsten ist sehr breit aufgestellt. An diesem Gardemaß können wir sehen, wo wir stehen. Mit unserer Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Aber dieser Weg bis heute war steinig.“

Die Mannschaft hat an Stabilität gewonnen, lässt sich von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen. Und dass Dorsten keine Übermannschaft ist, zeigte deren Spiel zuletzt beim Schlusslicht BC Leopoldshöhe. Zwar stand ein 83:73 für den Primus, aber nach dem ersten Viertel wurde es mal eng. Zum Vergleich: Olpe/Siegen setzte sich in Leopoldshöhe mit 70:57 durch. Solche Vergleiche hinken natürlich, aber ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Steeb rechnet mit einem vollen Kader. „Auch Patrik Frackiewicz, zuletzt krank, steht wohl wieder zur Verfügung.“ Erfreulich auch, dass Marius Hermsen nach langer Verletzungspause zumindest den Trainingsbetrieb aufnehmen konnte und Beschwerdefreiheit signalisierte. Allerdings wird er i Dorsten noch nicht zum Einsatz kommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe