 BG Olpe/Siegen will Iserlohner Kangaroos ärgern

Olpe Am Samstag sind die Iserlohner Kangaroos in der 2. Basketball-Regionalliga um 17 Uhr zu Gast bei der BG Olpe/Siegen.

Black Flyz oder Kangaroos – wer ist da wohl im Vorteil? Schwarze Fliegen können viele große Tiere ärgern, aber umgekehrt? Wie dem auch sei: Am Samstag sind die Iserlohner Kangaroos in der 2. Regionalliga um 17 Uhr zu Gast bei der BG Olpe/Siegen. Und wer an diesem Tag das große Tier sein wird, muss noch geklärt werden.

Für beide Kontrahenten sind es richtungsweisende Spiele. Iserlohn steckt mit gerademal zwei Siegen aus acht Spielen schon jetzt mitten im Abstiegskampf, während die Basketballer von Olpe/Siegen mit einer positiven Bilanz von fünf Spielen und drei Niederlagen die bestplazierte aller Mannschaften sind – natürlich hinter dem derzeitigen Spitzenquartett.

Nachdem der neue Spitzenreiter BG Dorsten dem SVD 49 Dortmund am Wochenanfang mit 86:78 die zweite Saisonniederlage zufügte, liegt Dorsten mit nur einer Niederlage und zwei Punkten Vorsprung vor Dortmund, Werne und Recklinghausen 2 ganz oben. Und zu diesem Tabellenführer müssen die Jungs von Maximilian Steeb nur eine Woche später. Doch an diesem Samstag steht zunächst einmal Iserlohn im Fokus. „Und da erhoffen wir uns wieder die leidenschaftliche Unterstützung unserer Fans“, ist das Dauermantra des BG-Cheftrainers.

Es ist das dritte Heimspiel in Folge. Dem Erfolg gegen die Paderborn Baskets 2 folgte in eigener Halle das Pokal-Aus gegen die Hilden96ers. Doch die Erfolgsserie in der Liga wollen die heimischen Korbjäger fortsetzen. Diesem Begriff haben die Schützlinge von Maximilian Steeb mit 99 Punkten durchaus alle Ehre gemacht, aber am Ende fehlten zumindest drei Punkte für eine Verlängerung. 102 Punkte für Hilden in diesem Pokalfight deuten aber an, wo der Schuh drückt.

Andererseits sind 18 Dreier von Olpe/Siegen schon eine Hausnummer, da hatte auch Hilden mit „nur“ 14 erfolgreichen Würfen aus der Distanz das Nachsehen. Und doch lässt die Offensive der Steeb-Truppe zu wünschen übrig. Der Blick auf die Tabelle verrät, dass die Männer von Bigge und Sieg mit nur 547 Punkten die drittschwächste Punktebilanz aufweisen. Selbst der Drittletzte TuS Iserlohn liegt nach diesem Einzelwert mit 575 Punkten vor der BG Olpe/Siegen.

Mit welchem Personal die Gäste in der Realschulhalle aufwarten, ist unklar. Klar ist, dass die Pro-B-Truppe der Kangaroos an diesem Samstag spielfrei hat, wie BG-Teamchef Daniel Baethcke feststellte: „Die stehen unten drin und kommen möglicherweise mit gezielter Verstärkung nach Olpe, und da sollten unsere Fans erst recht die Halle zur Hambl-Hölle machen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe