Bitteres Erlebnis

Aber es war ja nicht alles schlecht verlaufen.

Schon gar nicht im Fußball. Der SV Höxter stand zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung Mitte März auf Platz eins der Kreisliga. Der ersehnte Aufstieg hing „dank“ Corona aber an einem seidenen Faden, denn Was mit der Saison passieren würde, stand völlig in den Sternen.

Und so mussten sich die Fußballer des SV Höxter für den Fall der Fälle – sprich Saisonfortsetzung – bereithalten. „Ich ging Joggen und habe kaum mein Auto bewegt, sondern stattdessen alle möglichen Fahrten mit dem Fahrrad erledigt“, erzählt Jonas Klur

Doch die Mühen waren letztlich unnötig. Im Mai gab der FLVW bekannt, dass die Saison abgebrochen und gewertet wird. Der SV Höxter durfte aufsteigen. „Die Freude war sehr groß, aber wir konnten der leider nur sehr gehemmt Ausdruck geben. Wir hatten eine verhaltene Aufstiegsfeier. Ich habe Sekt und Masken mit Vereinslogo und Meisteraufschrift besorgt. Unser Trainer hatte T-Shirts organisiert. Trotzdem wurde das Haus, in dem wir ein wenig gefeiert haben, kurz danach abgerissen“, lacht Jonas Klur.

Und etwa zwei Monate später durften Aufsteiger vom SV Höxter auch endlich auch wieder zum Training auf den Fußballplatz. „Das hat viele Kräfte freigesetzt, aber ich musste erst wieder auf Tuchfühlung mit dem Ball kommen“, berichtet Jonas Klur von seinem Comeback auf der grünen Wiese.

Die neue Saison begann dann Anfang August mit einem ganz bitteren Erlebnis für Jonas Klur und seine Mannschaftskameraden vom SV Höxter. Aber sie haben ihn gut weggesteckt, wie Jonas Klur mit Stolz berichtet: „Just am ersten Spieltag ist unser lieber Betreuer vor dem Spiel für alle überraschend verstorben. Das Spiel fiel aus und wir mussten erstmal den Schock verarbeiten. Es hat deswegen ein paar Spiele gebraucht, bis wir in der Saison drin waren. Jetzt stehen wir an fünfter Stelle. Unsere junge, ambitionierte Mannschaft kann aber mehr.“

Ende Oktober dann der nächste Schock: Der zweite Lockdown in Sachen Fußball. Jonas Klur erinnert sich und blickt gleichzeitig optimistisch nach vorn: „Irgendwann im Herbst dachte ich mir schon, dass wir nicht mehr sehr weit kommen werden mit der Hinserie in diesem Jahr. Ich halte es durchaus für möglich, dass man mit der Hinrunde zumindest noch durchkommt. Ansonsten muss man die Saison abbrechen und neu beginnen, worin ich kein Problem sehe.“ MM