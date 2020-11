Doch darauf angesprochen weist er auf einen Unterschied hin: „Ich hatte zwei Spiele weniger“, sagte der Stürmer von Grün-Weiß Elben.

Er sagt ist aber nicht rechthaberisch oder belehrend, sondern mit einem Lachen. Im Laufe des Gesprächs erlebt man die Lockerheit dieses Fußballers, und man kann sich lebhaft vorstellen dass er zum guten Klima bei Grün-Weiß Elben seinen Beitrag leistet.

Und er hat recht mit seiner Feststellung. Er brauchte für seine elf Treffer lediglich sieben Spiele. Das macht einen Schnitt von 1,57 Treffern pro Spiel. Sollte er den Schnitt beibehalten, kommt er am Saisonende auf 47 Tore. „Oje“, sagt er „das muss erstmal so weiter laufen“. Aber Spaß macht ihm die Saison schon, das kann er beim besten Willen nicht abstreiten. Bei ihm läuft es. Und das nicht erst seit diesem Jahr. Es passt halt alles, auch im Zusammenspiel mit der Mannschaft.

Elben gehört nicht zur Spitze der Kreisliga A, stellt aber den besten Torjäger. Wie passt das zusammen? Daginnus: „Wir haben gar nicht den Anspruch, ganz oben mitzuspielen. Wenn wir zwischen fünf und zehn landen, dann ist es okay“. Immerhin liegt der Aufstieg aus der Kreisliga B erst ein Jahr zurück. Und: „Ich werde auch nicht jünger“, lacht Björn Daginnus.

Eine Menge Erfahrung

35 Jahre ist er jetzt. Das deutet auf jede Menge Erfahrung hin, und so ist es auch. Hochklassig war er bereits unterwegs, wie bei den Sportfreunden Siegen, wo er sowohl in der zweiten, als auch in der ersten Mannschaft in der Oberliga spielte, und in der Regionalliga-Mannschaft hier und da auf der Bank saß.

Von dieser Zeit profitiert Björn Daginnus noch heute. „Klar, sowas nimmt man das ganze Leben lang mit. Nach einer gewissen Zeit passt man sich natürlich dem unteren Fußball etwas an. Das ist ja auch jetzt mittlerweile schon das fünfte, sechste Jahr, wo ich nicht mehr so hochklassig spiele“. In Siegen hatte er es mit Trainer Peter Nemeth zu tun. „Insgesamt waren da einige Trainer, fast in jedem Jahr ein Neuer“, entsann sich Björn Daginnus.

Sein heutiger Trainer in Elben heißt Tobias Stevens, der ist als Spielertrainer zugleich sein Mannschaftskamerad. Ist ja auch sein bester Ball-Lieferant? Daginnus: „Wenn ich schon einen herausheben müsste, wäre es sicher der Tobi. Das sage ich nicht, weil es sich so gehört, sondern es klappt insgesamt. Wir haben überhaupt einen sehr hohen Spaßfaktor“.

Von Freudenberg nach Elben

Grün-Weiß Elben empfindet Björn Daginnus als einen Verein, in dem man sich wohlfühlt. Seine bisher lange Zeit dort bestätigt das auch. „Sowas habe ich auch vorher nie gekannt“, lobt er den Klub und das Umfeld. Er schätzt die familiären Verhältnisse dort, für ihn sind die Mitspieler auch nicht mehr nur Mannschaftskollegen, sondern Kumpels. Da fährt man auch gerne von Hilchenbach nach Elben, „meine Freundin wohnt in Kreuztal, da ist die Fahrt dann etwas kürzer“.

Direktes Duell endet remis Das direkte Aufeinandertreffen von Timo Halbe und Björn Daginnus endete wie das Spiel: Unentschieden. Am 2. Spieltag, 13. September, trennten sich Hützemert/Schreibershof und Grün-Weiß Elben 2:2. Halbe und Daginnus trafen in dieser Partie je einmal. In zwei der sieben Partien ging Björn Daginnus übrigens leer aus, somit reichten ihm fünf persönlich erfolgreiche Spiele für seine elf Treffer.

Björn Daginnus kam 2015 von Bezirksligisten Fortuna Freudenberg, wo er drei Jahre gespielt hatte, zu Grün-Weiß Elben. Von den Sportfreunden Siegen war er zuvor zum TuS Mahlberg gewechselt, die Mannschaft spielte seinerzeit in der Rheinlandliga. Wie hoch ist die, im Vergleich zu den westfälischen Ligen einzuschätzen? Daginnus: „Das ist Landesliga und Westfalenliga zusammen. Die haben dort ein etwas anderes System“.

Ein Tore-Ziel hat sich Björn Daginnus für diese Saison nicht gesetzt. Und eine Rekordmarke, die alles überragende Saison, was die Torausbeute anbetrifft, hat er so wirklich auch nicht. Das aber hat einen triftigen Grund: „So lange spiele ich ja noch gar nicht vorne drin. Das hat sich eigentlich erst in Elben so entwickelt“.

Sein persönliches Ziel lautet ganz anders. „Ich bin eigentlich recht verletzungsanfällig, und daher hat es für mich absoluten Vorrang, fit zu bleiben. Dann kommen die Tore schon von alleine“.

Daginnus hat für namhafte Vereine gespielt. Sportfreunde Siegen, TuS Mahlberg, Fortuna Freudenberg. Da ist die Frage erlaubt: Wie kommt man dann nach Elben? Seine Antwort: „Ganz einfach: mein Cousin Lars hat damals in Elben gespielt, der hat das in die Wege geleitet. Er hat mich vorher schon immer mal gefragt. Aber da war ich noch relativ jung und hatte sportlich noch höhere Ziele. Er hat aber nicht locker gelassen, und dann hat es irgendwann mal geklappt“. Jetzt ist wieder eine fußballlose Zeit. Wie sehr ätzt ihn das an? „Ich bin schon ein bisschen froh, dass wenigstens der Profifußball läuft“, sagt der Fan von Borussia Dortmund.

Kein Konkurrenzkampf

Wie ist eigentlich das Verhältnis zu seinem Konkurrenten Timo Halbe? Kennt man sich? Gibt’s womöglich sogar Kontakt, was den Kampf um die meisten Tore angeht? „Vom Sehen her, und natürlich vom Hören kennen wir uns“, antwortet Daginnus. Die ganze Geschichte in der Torschützenliste sieht er nicht als Konkurrenzkampf und sich selbst sieht er auch nicht als den alleinigen, großen Torjäger von Grün-Weiß Elben an. „Wir haben zum Beispiel Juri Betche. Es kann ja auch gut sein, dass er mal die ganzen Tore macht. Und das würde mich genauso freuen!“

