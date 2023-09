Steffen Hebbeker (links) will mit dem SV Brachthausen/Wirme zurück in die Erfolgsspur.

Brachthausen/Kirchhundem. Beide Mannschaften können am Freitag sogar die Tabellenführung der Kreisliga B übernehmen.

Auf einen echten Leckerbissen können sich die Fußballfans in der Gemeinde Kirchhundem am kommenden Freitag freuen. Um 19 Uhr stehen sich in Brachthausen der heimische SVB und der FC Kirchhundem im Topspiel der Fußball-Kreisliga B gegenüber. Brachthausen gegen Kirchhundem: Mehr Derby geht wohl kaum.

Eine Gemeinsamkeit beider Mannschaften ist, dass sie beide von Trainerduos mit FC-Lennestadt-Vergangenheit haben. Auf Brachthauser Seite Steffen Hebbeker und Moritz Thöne sowie beim FC Kirchhundem Christian Günther und Marco Holterhof. Christian Günther und Moritz Thöne stiegen 2016 sogar gemeinsam mit dem FC Lennestadt in die Westfalenliga auf. „Man kennt sich“, schmunzelt Christian Günther, der nach dem Aufstieg allerdings zur SG Serkenrode/Fretter wechselte.

Auch in der Tabelle stehen beide Teams eng zusammen. Der FC Kirchhundem ist mit neun Punkten aus drei Spielen Zweiter, der SV Brachthausen/Wirme mit sieben Punkten aus vier Spielen Vierter. Im Idealfall, wenn es keinen Bezirksliga-Absteiger aus dem Kreis Olpe gibt, sind das beides Aufstiegsplätze zur Kreisliga A. Der FC Kirchhundem kann bei einem Unentschieden zumindest bis Sonntag Tabellenführer werden. Das kann auch der SV Brachthausen/Wirme. Aber da ist die Hürde sehr hoch: Um das Ziel zu erreichen, müssen die Gastgeber mit sechs Toren Unterschied gewinnen.

„Brachthausen mehr unter Druck“

Seit dem letzten Spieltag steckt noch mehr Brisanz in dem Spiel. Denn Brachthausen/Wirme hat mit 1:4 gegen Saalhausen/Oberhundem verloren. „Ich glaube schon, dass Brachthausen im Moment mehr unter Druck ist als wir“, so Christian Günther. Für ihn sei die Brachthauser Niederlage schon überraschend gekommen, obwohl bei Brachthausen einige wichtige Spieler fehlten. „Ja, das stimmt“, bestätigt Steffen Hebbeker, „Marvin Gouranis Marvin Mennekes und Yevhen Kutsev haben sich sich gegen Dünschede verletzt. Aber das soll überhaupt keine Entschuldigung für die Niederlage sein. Wir haben für die Kreisliga B immer noch einen breiten Kader. Saalhausen/Oberhundem war - vielleicht auch wegen des Trainerwechsels - galliger und hat verdient gewonnen.“

So ganz überraschend sei die Niederlage aber auch wieder nicht gekommen. „Im Moment haben wir bis auf Moritz Thöne die gleiche Mannschaft wie letzte Saison. Und da haben wir gegen den Abstieg gespielt“, gibt Hebbeker zu bedenken.

Jetzt gelte es, Wiedergutmachung zu betreiben. Steffen Hebbeker: „Wir wollen gegen Kirchhundem wieder ein anderes Gesicht zeigen. Natürlich hoffe ich auf einen guten Ausgang für uns und auf viele Zuschauer.“

Beides will auch Christian Günther, aber natürlich in der anderen Richtung: „Wir freuen uns auf Freitag. Wir sind gut drauf. Es macht Spaß, in Kirchhundem zu arbeiten. Ich hoffe, dass 250 bis 300 Zuschauer kommen. Wir müssen alles geben, um zu gewinnen und am Ende vielleicht aufzusteigen. Aber von nichts kommt eben nichts“, sagt Christian Günther.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe