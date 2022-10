Bruno Hennecke: Ein Leben für den FC Langenei/Kickenbach

Langenei/Kickenbach. Verein organisiert Überraschungsparty zum 50-jährigen Jubiläum als Betreuer der 2. Mannschaft.

Das Jahr 1972 wirkt wie aus einer anderen Zeit: Deutschland war erst einmal Weltmeister und wurde im Sommer erstmals Europameister. Borussia Dortmund stieg aus der ersten Fußball-Bundesliga ab. Viel hat sich in den folgenden 50 Jahren verändert, aber eine Sache ist seither gleich geblieben: Bruno Hennecke ist Betreuer der zweiten Mannschaft des FC Langenei/Kickenbach.

Der Anruf erreichte Bruno Hennecke am Samstagnachmittag. Enkel Lutz habe seine Trainingsjacke in der Umkleidekabine des Sportplatzes liegen gelassen. Schnell wollte der Opa helfen und die Jacke abholen. Doch statt des Kleidungsstücks erwartete den 70-Jährigen etwas anderes - eine Überraschungsparty, die der Verein organisiert hatte und auf der sich zahlreiche Spieler trafen, die in den vergangenen fünf Dekaden einmal das Trikot unter Betreuer Bruno Hennecke getragen haben. Überwältigt wurde es ein langer Abend für ein ungewöhnliches Jubiläum.

Debüt in Brachthausen

„Angefangen hat alles einmal bei einem Auswärtsspiel in Brachthausen“, erzählte Hennecke, wie er zum Betreuerposten kam. Damals, 1971, war der Langeneier erst 19 Jahre alt. „Damals durfte noch nicht ausgewechselt werden. Ich saß auf der Bank und wollte mir das Spiel angucken. Da wurde gefragt, ob ich nicht als Betreuer einspringen wollte“, verrät das Urgestein. Die Aufgabe machte ihm Spaß, der Mannschaft gefiel diese Lösung ebenfalls, sodass er auf der kommenden Jahreshauptversammlung im Frühjahr 1972 offiziell ins Amt gewählt wurde. „Es gab auch einige Gegenstimmen von einigen Älteren. Die meinten, dass ich für diese Aufgabe viel zu jung gewesen sei“, sagt Bruno Hennecke schmunzelnd. Es folgte eine ereignisreiche Zeit. Fünf Aufstiege und vier Abstiege hat er miterlebt. Mehr als 200 Spieler hat der HSV-Fan im blau-weißen Dress unter seinen Fittichen gehabt.

Und viele Anekdoten und Kuriositäten erlebt. Die denkwürdigste ereignete sich Anfang der 1980er Jahre und endete vor dem Kreissportgericht. „Wir hatten ein Spiel gehabt gegen Saalhausen. Als ich nachher den Spielbericht ausfüllen wollte, war das Original schon weg. Da habe ich auf der Kopie noch einmal alles eingetragen. Das haben einige Leute im Klubhaus gesehen und dachten wohl, dass ich ein falsches Ergebnis eintragen wollte“, schildert Bruno Hennecke die Situation. Das Ergebnis stimmte, aber ein anderes Detail machte den Staffelleiter stutzig. Der Schiedsrichter hieß nicht mehr Hartmut Baßenhoff, sondern Baßendorf. „Dann ging es vor das Kreissportgericht. Es gab 50 Mark Strafe“, erinnert sich Bruno Hennecke. Ein Fall, über den alle Beteiligten heute schmunzeln können. „Ich habe Hartmut Baßenhoff vor ein paar Wochen noch getroffen, als wir in Kirchhundem gespielt haben. Da war er ganz erstaunt, als ich ihm gesagt habe, wie lange ich das schon mache“, betont Hennecke.

Seine eigene Laufbahn als Spieler endete nach der A-Jugend. „Da haben wir noch in der Bezirksklasse gespielt und mussten einige Touren bis ins Siegerland machen“, weiß der Jubilar.

Viele Stunden telefoniert

Doch spätestens seit der Übernahme des Betreuerjobs war ein neues Steckenpferd gefunden. Das übt er nach wie vor mit Leidenschaft aus. „Wir haben ja heute schon fast eine Luxussituation“, freut sich der ewige Betreuer über die aktuelle Mannschaft, die seit zwei Jahren in der Kreisliga C spielt. „Der Kader ist groß, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir keine Leute zusammenbekommen“, sagt Bruno Hennecke, der auch andere Zeiten erlebt hat. „Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen ich eine Stunde vor Anpfiff noch rumtelefonieren musste, um elf Spieler zu haben, damit wir das Spiel nicht absagen mussten“, erklärt Hennecke, der in all den Jahren unter anderem auch Sohn Stefan, sowie seine Neffen Volker und Thomas und dessen Sohn Steffen betreut hat. Und auch Enkel Lutz kann sich über Opas Beistand bei Spielen der G-Junioren freuen.

Neben den Aufstiegsspielen gegen den FC Kirchhundem II und Türk Lennestadt sind auch andere Dinge im Gedächtnis geblieben. „Die Sportfeste in Arpe, auf denen wir regelmäßig mitgespielt haben, waren immer klasse. Da kam immer ein ganzer Bus mit Langeneiern und Kickenbachern angereist. Nach den Spielen ging es erst ins Festzelt und dann in die Schützenhalle“, erzählt der 70-Jährige, der vor wenigen Tagen noch seinen runden Geburtstag feiern durfte.

Zur Überraschungsparty nahmen einige Spieler weite Anreisen in Kauf, um noch einmal in Erinnerungen zu schwelgen und sich bei Bruno Hennecke zu bedanken. Als Geschenk gab es neben neben Karten für „seinen“ HSV auch ein Trikot der Rothosen, natürlich mit Unterschriften aller Spieler und der obligatorischen Nummer 50. Ein Ende, ist lange noch nicht in Sicht. „Für immer FC La/Ki“, heißt es im Vereinslied des Klubs. Das verkörpert wohl niemand so wie Bruno Hennecke.

