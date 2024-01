Bühne frei für den Stadtpokal Olpe

Olpe Wer wird Nachfolger von Titelverteidiger Eintracht Kleusheim beim Fußball-Stadtpokalturnier und reist am 28. Januar zum Kreismasters?

Fußball satt gibt es von Freitag bis Sonntagabend in der Olper Realschulhalle. Wer wird Nachfolger von Titelverteidiger Eintracht Kleusheim beim Stadtpokalturnier und reist am 28. Januar zum Kreismasters?

Die Realschulhalle mit ihrer Tribüne bietet für die Zuschauer nach wie vor einen aktionsreichen Erlebnissport. „Ich freue mich jedes Jahr auf spannende Spiele dort. Für die Mannschaften des VfR Rüblinghausen erwarte ich ein engagiertes Auftreten und hoffe auf ein verletzungsfreies Abschneiden“, sagte Joachim Schlüter, Vorsitzender des VfR und des Stadtsportverbandes und wies auf das Freitags-Event ab hin: „Das Reserve-Turnier wertet das zentrale Turnier auf.“

Am Samstag und Sonntag geht es um den Wanderpokal der Sparkasse Olpe/Wenden/Drolshagen und 1000 Euro an Prämie. Ausrichter SV Dahl/Friedrichsthal ist mit fast 60 Helfern vor Ort. Am Donnerstag legten sie mit dem Aufbau los. Patrick Halbe der, Sportliche Leiter des SV Dahl/Friedrichsthal: „Der Nachwuchs, die Altliga, die zweite Mannschaft, sowie Freunde, die Damenmannschaft und Gönner des Vereins werden mithelfen.“

Landesligist SpVg Olpe, Bezirksligist VfR Rüblinghausen, sowie die beiden A-Kreisligisten Eintracht Kleusheim und Dahl/Friedrichsthal sind potenzielle Titelanwärter.

Richtig gut in Schuss war die Eintracht aus Kleusheim in der gesamten Hinrunde. Kann sie das in der Halle fortsetzen? Im vergangenen Jahr sorgten die Kleusheimer für eine faustdicke Überraschung, setzte sich mit ihrem Trainer Mehmet Er mit einem 3:1-Sieg gegen SpVg Olpe die Hallenkrone auf. „Wir gehen als Titelverteidiger in dieses Turnier mit einer guten und motivierten Einstellung“, so Eintracht Trainer Mehmet Er, „im Gegensatz zum letzten Jahr, als wir noch Ausrichter im Jubiläumsjahr waren, gehen wir ohne Druck und mit großer Vorfreude in dieses Traditionsturnier.“ Im Vorfeld hatte die Eintracht beim gut dotierten Steiner-Cup in Siegen überzeugt. „Unser Anspruch ist es, als Titelverteidiger mindestens das Halbfinale zu erreichen“, so das Ziel von Trainer Mehmet Er, „wir haben auch die entsprechenden Akteure in unserer Mannschaft, die in der Halle für Foure sorgen können“.

Das traditionelle Hallen-Stadtpokalturnier des Stadtsportverbandes Olpe übt seinen Reiz auch beim Bezirksligisten VfR Rüblinghausen aus. „Auf Grund der starken Belastungen in der Hinrunde ist der Stadtpokal in der Halle eine willkommene Abwechselung“, betonte Trainer Sebastian Wasem, „wir wollen das Maximum am Wochenende rausholen. Eine große Unterstützung von unseren Fans ist uns sicher.“ Der VfR-Trainer kündigte an: „Wir werden mit der besten Mannschaft antreten, aber ohne die verletzten Spieler, denn die Meisterschaft hat absoluten Vorrang. Aber über die kurze Spielzeit ist alles möglich.“

In diesem Jahr wird die Landesligamannschaft der SpVg Olpe, der ranghöchste Verein im Stadtgebiet, beim Stadtpokal nicht von Trainer Frank Keseberg und seinem Co-Trainer Michael Vollmer betreut. Beide sind im Urlaub. So übernehmen Björn Schneider und der neue Sportliche Leiter Raphael van der Wielen die Geschicke in der Realschulhalle. Beide bringen schon jahrelange Erfahrung mit und kennen die hitzige Atmosphäre in der Realschulhalle. „Hallenfußball ist immer gut, man darf allderdings nicht vergessen, dass alle Teams über gute Hallenkicker in ihren Reihen verfügen. Deshalb besteht kein Grund, nur eine einzige Mannschaft zu unterschätzen“, freute sich Vorstandsmitglied Björn Schneider auf das Wochenende und fügte hinzu: „Ich habe nur zwei Wünsche: Dass wir als ranghöchste Mannschaft im Stadtgebiet den Pott wieder holen und sich kein Spieler verletzt, denn nächsten Dienstag fängt die Vorbereitung auf die Rückrunde wieder an und die Meisterschaft hat trotz des packenden und spannenden Zaubers auf dem Parkett den Vorrang.“

Vorrunde

Samstag, 6. Januar

14.00 Olpe - Biggetal

14.13 Rhode - Rüblinghausen

14.26 Kleusheim - Dahl/-Fr.

14.39 Lütring/Ov. - TSC Olpe

14.52 FC Olpe - SpVg Olpe

15.05 Biggetal - Rhode

15.18 Rüblinghaus. - Kleusheim

15.31 Dahl/-Fr. – Lütring/Oberv.

15.44 TSC Olpe - FC Olpe

15.57 SpVg Olpe - Rhode

16.10 Biggetal - Rüblingh.

16.23 Dahl/-Fr. – TSC Olpe

16.36 Kleusheim - Lütring/Oberv

16.49 Rhode - FC Olpe

17.02 SpVg Olpe - Dahl/-Fr.

17.15 TSC Olpe - Kleusheim

17.28 Biggetal - FC Olpe

17.41 Lütr./Oberv. - SpVg Olpe

17.54 Rüblinghausen - TSC Olpe

18.07 Rhode - Dahl/-Fr.

18.20 Lüt./Oberv.- Biggetal

18.33 FC Olpe - Kleusheim

Sonntag, 7. Januar

13.00 Lütr./Ov. - Rüblingh.

13.13 Biggetal – Kleusheim

13.26 TSC Olpe – SpVg Olpe

13.39 Rüblinghausen – FC Olpe

13.52 Lütring./Oberv. - Rhode

14.05 Dahl/-Fr. – FC Olpe

14.18 Kleusheim - Rhode

14.31 SpVg Olpe – Rüblingh.

14.44 Dahl/-Fr. - Biggetal

14.57 FC Olpe - SG Lütring./Oberv.

15.10 Rhode – TSC Olpe

15.23 Kleusheim - SpVg Olpe

15.36 Rüblinghausen – Dahl/Fr.

15.49 TSC Olpe - Biggetal





16.20 Halbfinale 1

Gruppenerster – Gruppenvierter

16.35 Halbfinale 2

Gruppenzweiter – Gruppendritter

16.50 Spiel um Platz 3 Spiel

17.00 Finale.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe