BW Hillmicke gelingt Coup: Oberligaspieler kommt

Hillmicke Eigentlich waren wir am Dienstag schon durch, da schneite, besser gesagt, schlug noch eine interessante Fußball-Personale ein.

So kann‘s kommen. Eigentlich waren wir am Dienstag-Spätnachmittag schon durch, da schneite, besser gesagt, schlug noch eine interessante Fußball-Personale hier ein: Blau-Weiß Hillmicke hat einen Spieler aus der Oberliga verpflichtet. Allerdings keinen Spieler, der mit seiner Mannschaft mal beim heimischen Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl gastiert hat. Denn seine Mannschaft spielt in der Hessenliga. Es ist der VfB Marburg. Das vermeldete der Verein vom Fockenberg und die Freude über den Coup war deutlich herauszulesen aus der Mitteilung.

Artur Besel heißt der Neuzugang, ist 34 Jahre und war bis zuletzt Kapitän der Oberliga Mannschaft von der Lahn und über Jahre einer der Leistungsträger. Durch seine berufliche Veränderung ziehe es ihn nun nach Hillmicke. Glück muss man haben. Denn: Er sei „genau der Spieler den wir für unsere zentrale Mittelfeldposition gesucht haben“, stellte Patrick Weber, Sportlicher Leiter der Blau-Weißen, fest. Also ein echter Führungsspieler, der Dreh- und Angelpunkt des Hillmicker Spiels werden soll. In diesem Sinne: Willkommen im Wendschen.

