Christian Pilz bekommt 30.000 Euro für krebskranke Kinder

Rothemühle/Würzburg. Das hatten sie nicht verdient: Regen begleitete die Tour der Hoffnung den ganzen Tag über. Dem Erfolg tat es allerdings keinen Abbruch. 1,2 Millionen Euro fuhr die Radsportveranstaltung zu Gunsten krebskranker Kinder in diesem Jahr ein. Und Christian Pilz aus Rothemühle, seit mehr als einem Vierteljahrhundert für die Elterninitiative Krebskranker Kinder ehrenamtlich im Einsatz, und zudem wieder aktiver Tourteilnehmer über die 300 Kilometer, freute sich über 30.000 Euro.

Klitschnass beendeten die Radler den Prolog in Gießen. „Den würde man allein nicht fahren“, sagte Christian Pilz, „aber in so einer verschworenen Truppe mit dieser tollen Stimmung macht man das.“ Mit im Fahrerfeld waren wiederum Promis, wie der ehemalige Fußballtrainer Felix Magath oder Jupp Kapellmann, einst Mittelfeldspieler der Siebzigerjahre-Bayern, beide noch gut in Schuss.

Nach dem Prolog in Gießen ging es weiter über Aschaffenburg zur Endstation Würzburg. Die Kinderklinik dort war am dritten Tag das Ziel. „Das war schon sehr emotional,“ berichtete Christian Pilz vom großen Zusammentreffen der Fahrer und der Sponsoren zur Scheckübergabe. „Auch da hat es dermaßen geregnet“, bedauerte „Pille“.

1000 Kilometer zur Vorbereitung

Er ist Stammgast bei dieser Tour. Wie oft er bislang mitgefahren ist, hat er nicht nachgehalten. „Zwölf, dreizehn Mal“, schätzte er. Auf jeden Fall ist der Mittfünfziger gut vorbereitet in diesen anspruchsvollen Dreitage-Parcours gegangen. „Seit Juli bin ich sicherlich 1000 Kilometer Rad gefahren. Ich habe jeden Tag trainiert. Wenn du von der Arbeit kommst, musst du aufs Rad.“

Nicht nur die 30 Tausender waren ein Lohn für die Mühen. „Wenn du bei der Übergabe im Ziel die Menschen siehst, die Freude, das ist einfach positive Energie, die du in diesen Zeiten mitkriegst.“ Zurzeit betreut Christian Pilz einen schwer kranken Jungen. Gehirntumor mit acht Jahren. An so etwas gewöhnt man sich auch nach fast 30 Jahren nie.

Am übernächsten, am ersten Advents-Wochenende, wird Christian Pilz wieder in Aktion treten und sich beim Weihnachtsmarkt in Thieringhausen den ganzen Samstag über gemeinsam mit Wolfgang Kinkel an den Grill stellen. Der Erlös kommt der Elterninitiative Krebskranker Kinder zugute.

