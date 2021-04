Citylauf Attendorn soll in Pink erstrahlen

Attendorn. Auch diesmal mussten die Organisatoren des Attendorner Citylaufes die Veranstaltung absagen.

Damit am 8. Mai nicht, statt der üblichen über 1000 LäuferInnen, nur einige Spaziergänger auf den Wällen unterwegs sind, haben sich die Verantwortlichen des TV Attendorn etwas einfallen lassen.

Der TV Attendorn und der Kreissportbund Olpe wollen gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus im Sport setzen und klare Kante gegen menschenverachtendes Verhalten und für Toleranz zeigen. „Geplant war eine große Aktion beim richtigen Citylauf,“ berichten Hanna Reifenrath und Maria Hebbecker vom KSB, „jetzt haben wir eine coronakonforme Version mit dem TV Attendorn entwickelt.“

Fotos erwünscht

Das Orgateam des TV Attendorn, Rolf Kaufmann, Christoph Keseberg und Andreas Ufer, haben ein Angebot für die SportlerInnen auf Lager. Am Freitag, den 7. Mai sowie am Samstag und am Sonntag können alle ihren persönlichen Citylauf auf den Wällen absolvieren und ein Foto vor dem „Pink gegen Rassismus Banner“ an der Sonnenschule sowie die Zeit und Strecke an citylauf@tv-Attendorn.de senden.

Alle Bilder und Statements werden in den sozialen Medien veröffentlicht. An allen drei Tagen werden jeweils um 17 Uhr an der Sonnenschule/Feuerteich einige der pinken Aktions- T-Shirts an die Läuferinnen und Läufer verschenkt. Aber es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, Pink auf die Wälle zu bringen. TVA-Vorsitzender Andreas Ufer: „Wir sind gespannt auf die Ideen der TeilnehmerInnen.“ Im eigenen Interesse sollten die Sportler die Coronaregeln, die auch beim Stadionsport gelten, einhalten. Entweder allein laufen, zu zweit oder als gemeinsamer Haushalt aber immer mit fünf Metern Abstand. Größere Gruppen sind zu vermeiden.