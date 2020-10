Corona legt vier Kreisliga-Spiele auf Eis

Kreis Olpe. Das Corona-Virus hat zugeschlagen. Am Wochenende fallen insgesamt drei Kreisliga-Spiele aus. Auch für nächste Woche gibt es schon eine Absage.

Daran wird man sich gewöhnen müssen. Der Corona-Virus nimmt immer mehr Einfluss auf die Spielpläne der heimischen Fußball-Ligen.

Am Freitag informierte Hartmut Baßenhoff (Vorsitzender Kreisfußballausschuss), dass „wegen Erkrankung aufgrund des Corona-Virus“ eine Reihe von Meisterschaftsspielen abgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt werden. Davon betroffen ist in der Kreisliga A die Partie zwischen dem SV Türk Attendorn und der SG Kirchveischede/Bonzel.

In der mit 19 Mannschaften prall gefüllten Kreisliga B mit einem ohnehin strammen Programm fallen am Sonntag die Spiele SV Rahrbachtal – SC Drolshagen 2 und SV Hillmicke - Vatanspor Meggen aus. Eine Woche später gilt das auch für das Spiel SC Drolshagen 2 – SV Hillmicke.

Trotz der Coronafälle und der Quarantäne bei der Drolshagener Zweitvertretung findet das Landesligaspiel der 1. Mannschaft beim Aufsteiger SC Berchum/Garenfeld am Sonntag statt. Das bestätigte der Sportliche Leiter Tobias Stachelscheid. Am Buscheid ist man im Übrigen gar nicht einverstanden mit dem öffentlichen Vorwurf, die betroffene Mannschaft habe das „vorgesehene Hygienekonzept“ nicht eingehalten. Eine gute Nachricht gibt es aber. Das wegen Corona abgesetzte Kreispokalspiel zwischen dem SV Heggen und der SG Serkenrode/Fretter wird am 14. Oktober nachgeholt.