Corona: Handballer im Kreis Olpe zwischen Hoffen und Bangen

Fragezeichen über Fragezeichen umgeben derzeit nicht nur die Fußballer, sondern auch die Handballer im Kreis. Offiziell ist die Saison bis Ende November unterbrochen, doch dass es danach weitergeht, glaubt niemand.

Ein Spiel im hohen Norden hat die Verantwortlichen in Aufruhr versetzt. Nachdem die Drittliga-Handballer von Hamburg-Barmbek und Neustadt/Grömitz Ende Oktober noch ausgetragen wurde, haben sich insgesamt 15 am Spiel beteiligte Personen mit dem Coronavirus infiziert. Trotz Hygienekonzept. Nach diesem Vorfall entschied sich der DHB die Saison in der Dritten Liga bis Januar auf Eis zu legen. Wie es in der Landesliga und den Spielklassen darunter weitergeht, ist noch unklar.

Mehr als 80 Prozent für Unterbrechung

Die Sorgenfalten auf dem Gesicht von Klaus Krass sind derzeit nicht zu übersehen. Der Vorsitzende des Handballkreis Lenne-Sieg ist rückblickend froh darüber, die Vereine in die Entscheidung, den Spielbetrieb im Kreis und in den Ligen des ehemaligen Bezirks Südwestfalen bis Ende November auszusetzen, mit eingebunden zu haben: „Es war sehr wichtig, dass ihnen diesen Mitbestimmungsrecht eingeräumt und sich unserer Meinung angeschlossen haben.“

Mehr als 80 Prozent der Vereine, die eine Rückmeldung an den Kreis gaben, votierten für die zurzeit gültige Saisonunterbrechung. „Denn die Gesundheit muss im Vordergrund stehen“, sagt Klaus Krass.

Entscheidung Ende November

Wie es nun weitergeht? Schwer zu sagen… Auch im Hause Krass gibt es keine Glaskugel, die einem die Fortsetzung des Spielbetriebs direkt am ersten Dezember-Wochenende garantiert. Eine Vorentscheidung wird am 29. November fallen, wenn sich der Kreisvorstand in der nächsten Videokonferenz berät. „Wir schauen uns dann die aktuellen Corona-Zahlen an und bewerten, was die Politik und die übergeordneten Handball-Gremien bis dahin entschieden haben“, erklärt Klaus Krass. Seine persönliche Meinung: „Ich hoffe natürlich, dass wir so bald wie möglich wieder einsteigen können, aber ich gehe davon aus, dass wir weiter warten müssen.“

Worte, die auch von den heimischen Handballern geteilt werden. So hat die SG Attendorn/Ennest nun einen offenen Brief auf ihre Homepage gestellt. „Es zeigt sich in deutlicher Form, dass die immer wieder geäußerte Aussage ‘Handball ist die schönste Nebensache der Welt’ eine Berechtigung hat. In Zeiten wie diesen ist Handball zur Nebensächlichkeit geworden“, heißt es in dem Brief, der vom Vorstand der SGA unterzeichnet wurde.

Fehlende Einnahmen bereiten Sorgen

Vor allem die fehlenden Einnahmen bereiten den Hansestädtern Sorgen. Doch am Ende geben sich die Attendorner kämpferisch. „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam die Krise bewältigen können und die Vereinsgeschichte der SG Attendorn/Ennest weiterschreiben werden.“

Die Sorgen sind auch beim TV Olpe bekannt. „Ich würde mir wünschen, dass wir in diesem Jahr wieder in die Halle können, um da kontaktfrei zu trainieren. Dass wir noch einmal spielen werden, glaube ich nicht“, sieht Steffen Schmidt, Sportlicher Leiter des TV Olpe, eher schwarz, was eine Fortsetzung der Saison in diesem Jahr angeht.

Krass hat Plan B in der Tasche

Auch im Fall einer späteren Saisonfortsetzung im neuen Jahr heißt es: Nichts Genaues was man nicht! „Wir haben aber einen Plan B in der Tasche“, sagt der Kreisvorsitzende Klaus Krass. Den will er nicht verraten, sondern vorab mit den Vereinen besprechen und darüber abstimmen lassen – wie beim Votum über die Saisonunterbrechung. Es gebe Vereine, die hätten bereits eigene Vorschläge unterbreitet, wie man die erst wenige Spieltage alte Saison einigermaßen sportlich fair über die Runden bringen könnte, mit Auf- und Absteigern, versteht sich.

„Wir sollten den Rest des Jahres abwarten, wie sich die Lage entwickelt und hoffen, dass die Zahlen wieder so zurückgehen wie im Herbst“, findet Steffen Schmidt, der auch noch nicht abschätzen kann, ob die Saison normal zu Ende geht. „Das ist ein schwieriges Thema. Ich hoffe, dass wir die Spiele wie geplant noch durchspielen können.“