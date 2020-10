Corona: Kreisliga A: Gerlingen II - FC Kirchhundem abgesagt

Die Corona-Pandemie greift weiter in den Fußball-Spielplan ein.

Gerlingen. Das Spiel der Fußball-Kreisliga A zwischen dem FSV Gerlingen II und dem FC Kirchhundem am Sonntag, 11. Oktober, findet nicht statt.

Das teilte Hartmut Baßenhoff, Staffelleiter der Liga und Vorsitzender des Kreis-Fußballausschusses, am Samstag mit. Grund sei die Erkrankung eines Spielers des FC Kirchhundem mit dem Corona-Virus. Das Spiel, werde zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt, so Baßenhoff.

Zuvor war in dieser Liga bereits die Partie SV Türk Attendorn gegen SG Kirchveischede/Bonzel abgesagt worden, sowie in der Kreisliga B die Partien SV Rahrbachtal gegen SC Drolshagen II, SV Hillmicke gegen Vatanspor Meggen, und in der Kreisliga D 2 das Spiel, SV Türk Attendorn II gegen SV 04 Attendorn II. Alle Begegnungen waren für Sonntag, 11. Oktober angesetzt.