Olpe. Mehr als 1000 Läufer sind am 5. Juni am Kurkölner Platz erwartet worden. Doch die Teilnehmer können die Schuhe vorerst im Schrank stehen lassen.

Nach den Nachrichten der vergangenen Wochen und der Verbreitung des Coronavirus war diese Nachricht zu erwarten. Da auch Großveranstaltungen wie beispielsweise die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben wurden, wird es nun auch eine lokale Großveranstaltung treffen: Der Olper Teamcup, der bisher 17 Mal stattfand, sollte im Juni seine nächste Auflage erleben. Nun dürfte der Termin am Freitag, 5. Juni, geplatzt sein. Der Kurkölner Platz sowie der gesamte Innenstadtbereich kann sich dem Alltagsgeschäft widmen – und man kann nur hoffen, dass bis dahin die Kurve der Pandemie auch stark abgeflacht ist.

„Die Tendenz geht eindeutig zur Absage“, erklärt Mitorganisator Matthias Giese, nachdem bis zur WP-Redaktion durchsickerte, dass die Zeichen auf Stornierung stehen. „Ich möchte aber dem Organisationsteam nicht vorgreifen. Ich habe mit Thomas Gress die Problematik besprochen und wir wollen uns am Wochenende mit allen Verantwortlichen zusammensetzen.“

Während Olympia auf 2021 verschoben wurde, so entfällt diese Option für den überaus beliebten Teamcup. Wie beliebt, zeigen die ersten Anmeldezahlen. Auf der Homepage des Skiclub Olpe sind Mitte März aktuell bereits 119 Anmeldungen verzeichnet. Insgesamt acht Gruppen, teilweise noch ohne namentliche Nennung der Teilnehmer, haben prophylaktisch ihr Interesse definitiv bekundet.

Zurückhaltung bei Anmeldungen

„Das waren aber in den vergangenen Jahren auch schon mehr“, weiß Matthias Giese und vermutet, dass sich Schulen, Kindergärten und Betriebsgruppen aufgrund der bekannten Problematik zunächst zurückgehalten haben. „Wir haben vorsorglich rund 90 Schülerinnen und Schüler namentlich angegeben“, erzählt Almuth Hengstebeck von der Gemeinschaftsgrundschule Hoher Stein, „und wir wollten nach den Osterferien mit dem Training anfangen.“

Aber die engagierte Grundschullehrerin gab auch unmissverständlich zu verstehen, dass sie mit dieser Entwicklung gerechnet habe. „Alles andere wäre auch unverantwortlich. Wir hatten für dieses Jahr keine Bundesjugendspiele geplant, wollten vielmehr neue Wege beschreiten. Das Schulsport-Event ‚Trixitt‘ bietet ein außergewöhnliches Sportfest mit vielen Herausforderungen an.“ Doch diese Aktivität, für den Mai geplant, ist auch mittlerweile vom Tisch. Ein neuer Termin ist für den September angedacht.

Teilnahmestarke Grundschulen

Erfahrungsgemäß stellten die verschiedenen Grundschulen aus Olpe, aber auch Drolshagen, das Gros der Teilnehmer. Dazu kamen auch immer wieder große Gruppen der weiterführenden Schulen. Es sind aber auch große Firmengruppen wie Gedia, Krah oder Kemper, die ihre Betriebsangehörigen zum ungezwungenen Laufen animieren, ja begeistern können.

Schließlich sind es auch Beschäftigte aus dem Öffentlichen Dienst, die ihre Leistungsfähigkeit mal in anderer Form unter Beweis stellen wollten. Seien es das Finanzamt sowie Stadt oder Kreis Olpe – sie alle stellten sich in der Vergangenheit in den Dienst der guten Sache. Nicht zu vergessen zahlreiche Klein- und Gastronomiebetriebe, unter deren Namen viele lauffreudige und sozialengagierte Mitmenschen starteten.

Spendensummen von ca. 4500 Euro

Dass diese Veranstaltung auch ambitionierte Leistungssportler anzieht, sieht man spätestens beim Zieleinlauf. In den vergangenen Jahren waren bekannte Athleten ganz vorne dabei. Namen wie Jörg Heiner, Jonas Hoffmann, Marco Giese, Simon Huckestein, Christian Biele, Carmen Otto, Sandra Clemens, Christl Dörschel oder Judith Hacker, um nur einige zu nennen, sind dem Leichtathletik-Insider bestens bekannt.

Aber es geht ja nicht um den Einzelnen: die Gruppe, die Zusammengehörigkeit sind das oberste Ziel. Und hinter all dem steht – Geld. Nicht für die Gruppe. Auch nicht für die Organisatoren. Von den Startgeldern abzüglich der Unkosten bleibt immer ein beachtlicher Betrag übrig – immer für eine caritative Einrichtung.

Auf der Homepage des Veranstalters Skiclub Olpe sind die seit 2012 überwiesenen Summen aufgeführt. Und diese beliefen sich regelmäßig in einem Bereich um 4500 Euro. Laufen lohnt also immer, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen.