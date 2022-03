Corona: Spiel der SG Serkenrode/Fretter vor der Absage

Coronabedingt wird das Heimspiel von Moritz Heimes (links) und der SG Serkenrode/Fretter am Sonntag gegen die SG Winterberg Züschen wohl ausfallen.

Serkenrode/Fretter. Die Corona-Pandemie diktiert weiterhin den Spielplan in den heimischen Fußball-Ligen.

Das betrifft auch die Bezirksliga 4, die lange Zeit von Absagen verschont geblieben ist. So gibt es bei der SG Serkenrode/Fretter nach dem „Karnevals-Wochenende“ fünf Coronafälle. Deshalb geht SG-Spielertrainer Christian Günther davon aus, dass das für Sonntag vorgesehene Heimspiel gegen die SG Winterberg Züschen abgesetzt wird.

Allagen und Rumbeck spielen nicht

Bereits abgesagt wurde von Staffelleiter Dirk Potthöfer die Partie zwischen GW Allagen und dem Tabellenletzten TuS Rumbeck. Nach Auskunft von Potthöfer sind beim Schlusslicht Rumbeck mindestens drei immunisierte Spieler coronapositiv. GW Allagen hat zuletzt am 13. Februar, also vor etwa drei Wochen, in der Liga ein Punktspiel bestritten.

