Corona: Verdruss und Verständnis bei den Jugendfußballern

Wir wollten aber auch gern mal wissen, was diese einschneidende Situation mit den jungen Spielern selber macht.

Leonard Döppeler

Für den B-Juniorenspieler bei der JSG Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhauen/Dahl-Friedrichsthal (RHID-F), ist der Fall klar: „Ich will unbedingt wieder Fußball spielen, es gibt nichts, was ich mehr mag“. Der Lockdown hat auch bei Leonard Döppeler eine Lücke gerissen. „Ich bin seit zehn Jahren so gut wie jeden Tag auf dem Sportplatz, mein Vater ist im Vorstand, mein Bruder spielt auch Fußball. Bei uns gibt es kaum etwas anderes als den VfR“. Der Verein habe zuletzt Erfolge gehabt mit der A- und B-Jugend.

Eine bittere Erfahrung musste Leonard Döppeler bereits im ersten Lockdown im Frühjahr hinnehmen: Die Absage des Westfalenpokalspiels gegen Preußen Münster. Das hätte am 18. März stattfinden sollen, aber fünf Tage vorher wurde der gesamte Fußball gestoppt. Leonard Döppeler: „Da hatten wir uns so drauf gefreut. Die Absage hat einen schon getroffen“.

Das Fußballspielen fehlt, aber der Kontakt bleibt. Leonard Döppeler: „Wir sind hier in Rüblinghausen alle ganz gut miteinander befreundet. Durch die Online-Meetings sehen wir uns per Bild, das geht noch. In der Schule treffe ich ein paar Mannschaftskameraden. Aber ansonsten ist es schwierig“

Dass die Bundesliga gespielt hat, hat ihm ein bisschen Trost gespendet. Mehr aber noch die Champions League. „Weil Gladbach da mitspielt. Das ist mein Lieblingsclub“. Doch das fällt jetzt auch weg, es könnte ein hartes Wochenende werden. Da stimmt er zu: „Länderspielpausen finde ich auch nervig, aber man kann halt nichts dran ändern. Dann warten wir drauf, bis es wieder weitergeht“.

Leonard Döppeler leidet seit anderthalb Jahren an einer Knieverletzung, hat in jenen Monaten mitgespielt und ausgesetzt. „Ich war nie so auf dem Top-Level, also topfit. Ich wurde immer zurückgeworfen“. Vor drei Wochen, endlich, wurde eingegriffen: Eine Operation. Der Heilungsprozess läuft. Was das Berufliche angeht, möchte der junge Fußballer erstmal das Abitur am Städtischen Gymnasium in Olpe machen. „Danach würde ich mit einem dualen Studium starten“ so sein Plan. Fußballerisch will er sich auf jeden Fall individuell verbessern, „und die zwei Jahre in der A-Jugend nutzen, um mich vorzubereiten und beim VfR auch weiter Gas zu geben“. Beim VfR wohlgemerkt, an einen Wechsel verschwendet er heute keinen Gedanken: „Döppeler: „Ich kann mir keinen anderen Verein vorstellen.“

Till Quast

„Wir müssen das akzeptieren und damit leben“ sagt der 17-jährige B-Jugendspieler des FC Lennestadt , Schüler der 11. Klasse auf dem Gymnasium Maria Königin. Für Mannschaftskapitän Till Quast ist das Gefühl, so lange pausieren zu müssen, neu. Eine schwerwiegende Verletzung außerhalb Corona-Zeiten hatte er noch nicht. Die längste Auszeit waren mal zwei Wochen. Eine Zerrung. „Selbst die waren schon schlimm“, erinnert er sich, „und jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Lockdown, das ist dann schrecklich“.

Die Lücken, die durch den Wegfall des Trainings unter Martin Funke entstanden sind, sieht er nicht so dramatisch. „Ich habe jetzt mehr Zeit, was für die Schule zu machen“. Er vermisst das Treffen mit den Freunden. Sich alleine fit zu halten, macht ihm nicht wirklich Spaß, jeden zweiten Tag alleine zu joggen oder allein mit dem Ball was zu tun. Dass er sich in den Wochen und Monaten des Fußball-Stillstands neue Hobbys zugewandt hat, ist nicht so. Till Quast: „Für mich ist Fußball ein und alles. Ein anderes Hobby kommt für mich im Moment gar nicht infrage“.

Sportlich hat er das Jahr 2020 schon abgehakt angesichts der krassen Zahlen. „Ich hoffe aber, dass es 2021 schnell weitergeht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt nur noch eine Hinrunde spielen wollen oder überhaupt nochmal anfangen“. Weiterspielen fände er optimal, denn: „In der Bezirksliga stehen wir ganz gut da“. Mit 13 Punkten aus fünf Spielen ist der FC Lennestadt Zweiter.

Maximilian Benner

Der 16-Jährige spielt in der B-Jugend der SG Dünschede/Helden im zentralen Mittelfeld, Sechser oder Zehner. „Es ist natürlich ärgerlich, jetzt kein Fußball spielen zu können, aber es ist schon richtig bei solch hohen Infektionszahlen“.

Die Stunden, die der Fußball eingenommen hat, sind zunächst leer. Wie füllt er sie? Maximilian Benner: „Man hat schon weniger zu tun abends, aber dass ich ein Ersatz-Hobby habe, ist nicht so“. Er hält sich fit, läuft zwei oder dreimal pro Woche jeweils eine Stunde. Ob er in diesem Jahr noch spielen kann, ist für ihn zweifelhaft. „Jetzt kommt ja auch bald der Winter, das wird schwierig, denke ich“.

Colin Posekardt

„Der Sport ist mein Ausgleich“, sagt Colin Posekardt, Verteidiger in der B1-Jugend der JSG Ottfingen/Wenden/Altenhof (OWA). Er vermisst den Fußball sehr, hat aber „volles Verständnis für die aktuellen Maßnahmen“ und findet sie richtig. Posekardt ist in Brün zu Hause und seit er Fußball spielt, beim SV Ottfingen angemeldet. Sein Vater Holger ist, gemeinsam mit Jens Solbach und Simon Holweg, Trainer der Mannschaft.

Für den Kicker ist die Pandemie nicht der einzige Rückschlag: „Ich habe nur die Vorbereitung mitgespielt. Im Testspiel wurde ich gefoult, bin unglücklich gefallen und habe mir das Kahnbein gebrochen. In dieser Saison habe ich noch kein Spiel gemacht“. Corona ist weit gravierender als eine schwere Verletzung. Bei einer Verletzung könne man wenigstens die sozialen Kontakte aufrechterhalten, zum Sportplatz gehen, mit den Kameraden sprechen, die Jungs sehen.

Colin Posekardt hält sich individuell fit, geht joggen, macht Spinning. „Aber man merkt, dass was fehlt, es ist etwas ganz anderes, als wenn man in der Gruppe Sport treibt. Man tut allein zwar was, aber man ist nicht so glücklich, als wenn man sagen würde: Ich habe ein tolles Training hinter mir“, sagt Posekardt. Er geht in die 11. Klasse des Sankt-Franziskus-Gymnasiums in Olpe. „Mein Berufswunsch ist, in den medizinischen Bereich zu gehen“. Das ist, wie man gerade sehr eindringlich vor Augen geführt bekommt, eine krisensichere Branche.