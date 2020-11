Corona-Virus stoppt auch Litters Comeback

Attendorn. Corona hat das Comeback von Eugen Litter nach fast einem Jahr Fußballpause gestoppt.

„Mein Herz schlägt für den SV 04 Attendorn“, hat der 28-jährige Aufstiegstrainer der Hansestädter immer wieder betont. Und deshalb erklärte sich Litter bereit, für einige Wochen beim Landesligisten auszuhelfen, bis die Verletzten wieder in den Kader zurückkehren. Beim Westfalenpokalspiel im Hansastadion gegen den Oberligisten SV Schermbeck hätte der zweifache Familienvater wieder im Kader des SV 04 gestanden.

Beim Abschlusstraining hat er „ein bisschen“ mitgemacht, ohne Probleme. Aber seit dem 29. Oktober ruht im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen wieder der Spielbetrieb, wurden bis Ende November alle Spiele abgesagt. Drei Mal ist Eugen Litter an der Hüfte operiert worden, zuletzt am 25. November 2019. „Zwei Mal links und ein Mal rechts“, sagt der langjährige Spielertrainer und Abwehrchef der Attendorner. Nach der letzten Operation vor einem Jahr war Schluss mit Fußball spielen.

Gerechter Aufstieg

Vom angestammten Platz in der Innenverteidigung rückte der Modellathlet an die Seitenlinie, an die Seite seines Trainerkollegen Bayram Celik. Das auf den ersten Blick so unterschiedliche Duo ist längst zu Freunden geworden. „Wir telefonieren oft und gehen zusammen essen“, berichtet Eugen Litter. Gerade erst hat er seinem Ex-Kollegen, der inzwischen RW Lüdenscheid trainiert, zum Geburtstag gratuliert.

„Seit dem 25. November habe ich kein Spiel mehr gemacht“, sagt Eugen Litter. Trotzdem ist der SV 04 Attendorn in der wegen Corona abgebrochenen Saison ohne seinen Abwehrchef aufgestiegen. Zu Recht, findet der 28-Jährige. „Ich bin überzeugt, dass wir den Aufstieg auch geschafft hätten, wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre.“

Litter weiß aber auch, dass der Saisonabbruch für den SV 04 zu einem günstigen Zeitpunkt gekommen ist: eine Woche vor dem vielleicht entscheidenden Gastspiel des SV Ottfingen.„Das ist der gefährlichste Gegner für uns“, hatte Litter für die Rückrunde das Team vom Siepen ganz oben auf seinem Zettel. Die Enttäuschung in Ottfingen nach dem verpassten Aufstieg kann der Ex-Trainer nachvollziehen. „Das tut mir immer noch leid.“

Schon vor seiner dritten Hüftoperation und erst recht danach konnte Eugen Litter nur einen Teil der Trainingseinheiten mitmachen, „höchstens 30 Prozent“. Das sollte Folgen haben. „Ich habe ein bisschen zugelegt, zu viel“, schmunzelt der robuste Abwehrspieler. Inzwischen hat der Attendorner längst sein „Kampfgewicht“ zurück, durch Laufen, Radfahren und den Gang ins Fitness-Studio 15 Kilo abgenommen. „Ich habe schon immer viel Sport gemacht“, verrät Litter kein Geheimnis. Aber der Fußball gehörte monatelang nicht mehr dazu.

Nach dem Aufstieg, hat Eugen Litter bewusst eine Pause eingelegt und ist sonntags auch nicht mehr auf den Fußballplatz gegangen. Der Kontakt zu den ehemaligen Mannschaftskollegen, von denen viele seine Freunde geworden sind, ist aber nie abgerissen.

Erst vor ein paar Tagen waren SV 04-Torhüter Alex Goulas und Freundin bei der Familie Litter zu Gast. Regelmäßig telefoniert und schreibt langjährige Spielertrainer mit seinen Jungs, muntert sie auf, wenn sie verloren haben und gratuliert, wenn sie gewonnen haben. Auf seine ehemaligen Spieler hält er große Stücke. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga sind wir zusammengeblieben“, weiß Eugen Litter, dass dies alles andere als normal ist.

Langeweile hat er in der Fußballpause nicht gehabt. Ganz im Gegenteil. „Ich wundere mich, wie ich das vorher zeitlich alles geschafft habe“, blickt der 28-Jährige auf seine Trainerzeit zurück. Die vielen Stunden, die er seiner Ehefrau und den beiden kleinen Kindern gefehlt hat, holt Litter jetzt nach. Die Sonntage gehören der Familie, und nicht mehr dem Fußball und dem SV 04.

SV 04 ist Herzensangelegenheit

Der SV 04 Attendorn bleibt seine sportliche Herzensangelegenheit. Der Pass liegt nach wie vor beim SV 04. Und den wird Litter vielleicht noch gebrauchen. Als Co-Trainer Jasko Selimanjin seinen Freund und ehemaligen Mitspieler anrief, musste er ihn nicht großartig überreden. Weil sprichwörtlich „Not am Mann“ war und vor dem Westfalenpokalspiel gegen den SV Schermbeck nur noch zehn einsatzbereite Landesligaspieler zur Verfügung standen, erklärte sich Litter bereit auszuhelfen. „Bis die Verletzten zurückkehren“, betont der 28-jährige.

Sein Comeback wäre zeitlich begrenzt gewesen, geplant war erst einmal bis Dezember. Aber Corona machte dem Wiedereinstieg von Eugen Litter beim SV 04 erstmal einen Strich durch die Rechnung.

Eugen Litter befürchtet, dass auch im Dezember nicht weitergespielt wird. Aber Langeweile wird er auch in den nächsten Wochen nicht haben. Seine junge Familie, der Job und auch der Sport halten ihn weiter auf Trab. Die Familie mit den beiden kleinen Kindern hat oberste Priorität. Deshalb geht der Fußballbegeisterte „mit Verantwortung“ an sein mögliches Comeback heran.