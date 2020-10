Corona: Was sich für die Fußballfans im Kreis Olpe ändert

Kreis Olpe So hat er eine „Allgemeinverfügung zur Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2“ herausgegeben.

Was das für den heimischen Sport bedeutet? Zum Glück nicht das, was im Fußballkreis Unna schon passiert ist: Die völlige Einstellung des kreislichen Fußballs sowohl bei den Senioren als auch in der Jugend, von der Kreisliga A bis D. Doch in unserem Kreis kommt zu den bisher bekannten Vorkehrungen, wie Steuerung des Zutritts, Mindestabstand von 1,5 Metern und Maskenpflicht in geschlossenen Räumlichkeiten auch eine Verschärfung im Freien hinzu.

So müssen Zuschauer „ab sofort auf dem gesamten Sportgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen“, heißt es in der Verordnung, die Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, gestern versendet hat. Er weist darauf hin, „dass die Ordnungsbehörden stichprobenartige Kontrollen durchführen werden“.

Baßenhoff bedauert das, ihm sind jedoch die Hände gebunden: Das sei die Entscheidung des politischen Kreises, „daran müssen wir uns halten“. sagt er, „dafür kann kein Verein etwas, das ist höhere Gewalt“.