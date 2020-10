Denn inzwischen hat der FLVW-Kreis Olpe Ermittlungen zu den Vorfällen vom Sonntag eingeleitet; präziser gesagt: Hartmut Baßenhoff, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses und zugleich Staffelleiter der Kreisliga A. Er bestätigte das: „Ja, ich ermittele. Und je nachdem, wie das ausgeht, kommt das vor die Kammer“.

Wie am Dienstag berichtet, war es am Rande der Partie zu Turbulenzen gekommen, die Gäste aus Attendorn hatten sich Beleidigungen ausgesetzt gesehen, was uns sowohl der Sportliche Leiter Murat Ucar als auch Spielertrainer Yasin Colak so schilderten.

Schiedsrichterbericht nicht notwendig

Nur: Der Schiedsrichter hatte nichts eingetragen. Können die Instanzen dann trotzdem ermitteln? „Klar, das können wir von offizieller Seite jederzeit“, antwortete Hartmut Baßenhoff. Er nannte das Beispiel Vatanspor Meggen/Hallenturnier Lennestadt. Die Gewalttat dort, im Januar vorigen Jahres, hatte ja gestern noch einmal für Schlagzeilen gesorgt. „Auch da hatte der Schiedsrichter nichts mitgekriegt“, sagte Hartmut Baßenhoff, „trotzdem wurde zu den Vorfällen ermittelt und vor der Spruchkammer verhandelt“. Im Prinzip könne jeder Verein das Sportgericht anrufen und unsportliches Verhalten anzeigen.

Kontakt hat der KFA-Vorsitzende bis gestern zunächst zu Türk Attendorn aufgenommen und den Verein zu einer Stellungnahme aufgefordert. „Mich interessiert erst einmal, was da für Worte gefallen sind, welche Beleidigungen das waren“, so Baßenhoff. Das entscheide auch darüber, wie weiter verfahren werde.

Offizielle nicht beteiligt

Nun ist es laut den Schilderungen der Türk-Offiziellen aus Zuschauerreihen zu diesen Verbal-Attacken gekommen. Offizielle des SV Dahl/Friedrichsthal seien nicht beteiligt gewesen. Und Fans direkt kann man nur schwer bestrafen. „Aber der Verein hat darauf hinzuwirken, dass Zuschauer, die beleidigen, des Sportplatzes verwiesen werden“, antwortete Baßenhoff. Dieser Hinweis ist - zumindest auf Beschimpfungen des Schiedsrichters bezogen - fast an jedem Sportplatz-Eingang ausgeschildert. Der aber offenbar auch für Beleidigungen des Gegners. Baßenhoff widerspricht nicht: „Das steht auch in der Spielordnung: Dass Vereine verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass Mitglieder und Anhänger die Verhaltensregeln einhalten, vor, während und nach dem Spiel“.

Für Fans geradestehen

Heißt: Der Verein kann für seine Fans geradestehen müssen. Zu klären sei außerdem die Frage, wie es sich mit dem Ordnungsdienst verhalten hat, ob er Sorge dafür getragen hat, dass diese Szenen unterbunden werden. Baßenhoff: „Angeblich haben die Beleidigungen sich ja über einen längeren Zeitraum hingezogen“. Der KFA-Vorsitzende sagt ganz klar: „Wir als Kreis sind nicht interessiert daran, dass wir solche unangemessenen Verhaltensweisen haben. Wir werden das nicht tolerieren. Wenn so etwas in der Art vorgefallen ist, ist das nicht zu akzeptieren“.