Damen des TC Milstenau für Meistertitel geehrt

Über die Südwestfalenmeisterschaft freuen sich die Damen des TC Milstenau und werden in Niederhelden geehrt.

Niederhelden Knapp 100 Vereinsvertreter fanden sich zur Informationsveranstaltung des Bezirks Südwestfalen ins Hotel Platte in Niederhelden ein.

Höhepunkt aus heimischer Sicht war die Ehrung des TC Milstenau. Die Damen schafften, wie berichtet, die Meisterschaft in der Südwestfalenliga. Auf der Tagesordnung standen verschiedene Ehrungen, spannende Berichte, Vorträge und Neuigkeiten aus den Bereichen Jugend, Sport und Sportentwicklung. Neuwahlen finden nur alle drei Jahre statt.

Vorsitzender Jörg Hochdörffer berichtete in seiner sehr kurzweiligen Präsentation (zehn Highlights aus dem letzten Jahr) von einem spannenden, interessanten Jahr mit intensiven und Freude machenden Sitzungen und Diskussionen mit seinem großen Vorstandsteam im Bezirk Südwestfalen. Natürlich durfte auch das Thema „Sperrung der Rahmedetalbrücke“ nicht fehlen, aber überwiegten doch deutlich die positiven Erlebnisse aus den letzten zwölf Monaten.

WTV Präsident Robert Hampe richtete Grußworte des Präsidiums an die Versammlung und freute sich, erneut über eine leicht positive Mitgliederentwicklung sprechen zu können. Sein besonderer Dank geht an alle Ehrenamtlichen in den Vereinen und im Bezirk. Henrike Glowick (Jugendkoordinatorin), Udo Steinhorst (Sportkoordinator) sowie Ulrich Steinbach (Koordinator Vereinsentwicklung, Referent LK Turniere, Pressreferent) wussten über einige Neuigkeiten und Änderungen aus ihren Ressorts zu berichten.

Jugendmannschaft des Jahres

Britta Busch, Fachkraft Sport im Ganztag / Sport- und Vereinsentwicklung im Westfälischen Tennis-Verband e.V. stellte den Vereinsordner vor, und erläuterte die Vereinsberatung im WTV e.V. Es wurden bereits über 200 Vereine zu Themen wie unter anderem Mitgliederentwicklung, Vereins- und Vorstandsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit beraten.

Als Jugendmannschaft des Jahres ehrte Henrike Glowick die U9/U10 des TC Rot-Weiß Hagen, die nicht nur Bezirksmeister in beiden Altersklassen wurden, sondern auch bei der westfälischen Endrunde die Nase vorn hatten. Bei den Erwachsenen wurde der Herren 55 Mannschaft des TC Rot-Weiß Gevelsberg diese Ehre zu teil. Sie wurden Westfalenmeister und sicherten sich so den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Südwestfalenmeister der Jugendlichen erhielten aus der Hand von Bezirksjugendkoordinatorin Henrike Glowick tolle Pokale, Urkunden und Sachpreise. Den Südwestfalenmeistern der Erwachsenen gratulierte Herr Steinhorst mit Pokalen, Urkunden und kleinen Sachpreisen. Jörg Hochdörffer ehrte für die hervorrage Organisation der Platzmann-Open Melanie und Dominik Mertgens sowie Rogier Wassen und machte so auf das Vorzeigeturnier in der Region aufmerksam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe