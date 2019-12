Der Fußballkreis Olpe ist eine Fairness-Oase

Der Scherz hat einen weniger lustigen Hintergrund. Denn nach dem Rückzug des TuS Erndtebrück II kurz vor der Saison nehmen nur noch 14 Mannschaften am Spielbetrieb teil. „Ich will nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Aber es ist hart an der Grenze. Wenn zwei Vereine frei haben an jedem Wochenende, kann man nicht durchspielen, das ist dann nicht befriedigend,“ beklagte der Ligachef.

Die kleine Mannschafts-Anzahl hat auch Auswirkungen auf die Spannung. So gibt es in dieser 14er-Staffel nur noch einen Absteiger. Der Zweitletzte hat noch die Chance, über ein Relegationsspiel die Klasse zu halten.

Deutlich weniger Rote Karten

In einem Gespräch mit einem Staffelleiter darf das Thema Fairness nicht fehlen. Da hellt sich Ernst Moos’ Laune auch direkt auf: „In der letzten Saison hatten wir 26 Feldverweise. Wir haben zurzeit erst acht. Das ist schon enorm.“ Moos erklärt sich das auch mit dem Wegfall zweier Vereine, die in der vergangen Saison ein Drittel der Platzverweise verantwortet haben. Moos: „FC Wetter fünf, Hohenlimburg vier.“

Glänzend steht der Kreis Olpe in punkto Fairness da. Ale vier Vereine, RW Hünsborn, VSV Wenden, SpVg Olpe und SC Drolshagen, blieben in 15 Spieltagen ohne eine Rote Karte, alle zusammen kamen mit fünf Gelb-Roten aus. „Tolle Sache,“ lobt Moos.

Dennoch: In punkto Gewalt sieht Ernst Moos eine bedenkliche Entwicklung. „Die hat es auch früher gegeben. Aber in dem Maße nicht,“ sagt er und bezieht das auch auf Verbalattacken. Er räumt ein, dass durch die vielen (sozialen) Medien mehr ans Tageslicht komme als früher. Der Umgang sei rauer.

Er nennt ein Beispiel: „Grundsätzlich war es so: Die Titulierung ,Hurensohn’ wurde an die Spruchkammer abgegeben. In der letzten Saison hatte ich einen solchen Fall, der Mann wurde für vier Wochen gesperrt. Nur vier Wochen!“ Moos sprach Georg Schierholz, den Vorsitzenden der Verbandsspruchkammer, darauf an. Moos: „Es war ein längeres Gespräch. Um des kurz zu machen: Die Antwort war ,das ist heute Sprachgebrauch’. Meine Antwort war, das darf nicht wahr sein. Wenn das so weiter geht, dann werden wir unser Wunder erleben.“ In dieser Beziehung ist die Landesliga 2 eine Blumenwiese. Moos stimmt zu: „Ein paar Innenraumverweise, mehr nicht.“

Spiel auf Schalke ein Höhepunkt

Wie schätzen Sie die sportliche Lage der vier Vereine aus dem Kreis Olpe ein? Mit Wenden, Olpe und Drolshagen stehen drei im Keller. „Drolshagen hat viel, viel Pech mit Verletzungen. Das kannst du in der Landesliga schlecht kompensieren. Ich hoffe, dass alle drei Vereine drin bleiben.“ Zwar müsse er als Staffelleiter neutral ein, aber er genehmigt sich dann doch die Aussage: „Ich fahre gern in den Kreis Olpe.“

Dazu gehört auch der „Löffelberg“, die Heimat von Rot-Weiß Hünsborn. Dort hatte sich Moos am Sonntag das Derby gegen den VSV Wenden angeschaut. Zudem bescherten die Hünsborner (und die Langenholthauser) dem Staffelleiter etwas ganz Neues in dessen 24 Jahren Amtszeit: Ein Spiel auf Schalke im September. Mehrarbeit oder Umstände hatte Ernst Moos dadurch nicht. „Nein. Es war ein Highlight. Gern wieder!“