Deutsche Meisterin auf Rollski: Melina Schöttes triumphiert

Sie ist neue Deutsche Meisterin im Rollski-Berglauf. In ihrer Titelsammlung fehlte dieser Triumph noch, sie ist noch nie in dieser Berglauf-Disziplin gestartet.

Mit allzu großen Erwartungen hatte Melina Schöttes sich nicht nach Gersfeld im Kreis Fulda, auf die 5,4 Kilometer lange Strecke begeben. „Mit dem ganzen Training, was ich in den Beinen hatte“. Hintergrund: In der Woche zuvor war die Oberhundemerin in Oberhof zum Trainingslager, „da haben wir viel gemacht, auch in der Skihalle, insgesamt 22 oder 23 Stunden“. Entsprechend entspannt ist sie angetreten. „Wenn es nicht geklappt hätte, hätte es eine Erklärung dafür gegeben“.

Das macht locker. Die Erwartungen an sich selbst nicht zu hoch zu hängen. Hinzu kommt, dass das Rennen in der Rhön zwar fest terminiert war, aber sich erst im Oktober entschieden hat, dass es zugleich Deutsche Meisterschaften werden würden. „Der Veranstalter wurde gefragt, ob er das als Deutsche Meisterschaften umsetzen kann, das hat geklappt“.

„Schleimiger“ Beginn

Um die 150 Läuferinnen und Läufer nahmen teil. Melina Schöttes startete in der Damenklasse, lief dort mit 22:17,5 Minuten die beste Zeit von allen.

Start war in Gersfeld. „Da fing es zunächst eher schleimig an“, so drückte die Oberhundemerin es aus. Schleimig flach halt. Ein Zwischending. „Da wusste man nicht, was man jetzt laufen sollte: Doppelstock oder ob man schon in den Diagonalschritt wechselt“, berichtete Melina Schöttes. Danach wurde es steiler, und der letzte der insgesamt fünfeinhalb Kilometer fiel nochmals richtig hart aus. Zusammen genommen waren es 350 Höhenmeter.

Überrascht wurde sie von der finalen Steigung nicht. „Wir sind die Strecke vorher schon mal abgefahren. Danach konnte man einschätzen, was auf den letzten 400, 500 Metern auf einen zukommt“. Aber das Ziel gesehen hatte sie da noch nicht. „Man wusste nur, wie weit es noch sein würde“.

Zu welchem Zeitpunkt sie die Gewissheit hatte, gewonnen zu haben, ist ein anderes Kapitel. „Das konnte man im Ziel gar nicht genau sagen, denn corona-bedingt war es kein echter Massenstart, sondern Wellenstarts. Da sind immer sechs, acht oder zehn Leute zusammen losgelaufen.“, erklärt Melina Schöttes. So war die Einschätzung des eigenen Standes unmöglich. „Genau wusste man es erst, als die Ergebnisliste da war“. Die Siegerehrung fand statt. Aber weit auseinander gezogen waren die Podeste. Die Glücklichen mussten Maske tragen.

Einschränkungen eher gering

Der Triumph ist auch ein Indiz dafür, dass die Oberhundemerin die wettkampfarme Zeit im Frühling/Sommer recht gut überstanden hat. „Allerdings waren wir auch nicht so extrem betroffen wie andere Sportarten, wir konnten uns immer draußen im Wald bewegen“, sagte sie, „das einzige, was bei uns eingeschränkt war, war eigentlich nur der Kraftraum oder die Hallennutzung“. Aber ansonsten habe sie alles umsetzen können, nur eben allein und nicht in Gruppen.

Eine Melina Schöttes kennt keine Atempause. Denn am Montag erreichten wir sie telefonisch in Österreich. Nach ihrem Meisterstück reiste sie zunächst nach Oberhof und nach einer Übernachtung weiter Richtung Ramsau. Nach einem Tag aktiver Erholung ging es am Montag dann mit Gletschertraining weiter. Auf 3000 Metern.