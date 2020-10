DFB ehrt Stephan Hahn für herausragendes Engagement

Hillmicke. Eine ganz besondere Ehrung wurde Stephan Hahn vor dem Meisterschaftsspiel des SV Blau-Weiß Hillmicke zuteil.

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) überreichten vor Ort ein „Vereinsgeschenk“ und schenken somit auch Anerkennung für herausragendes Engagement im Umfeld des eigenen Vereins.

Stellvertretend für die über 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den deutschen Amateurfußballvereinen ist Stephan Hahn für ein Jahr Mitglied des „Club 100“ des DFB. Seit 2007 ist er im Verein dort als Jugendobmann tätig. In dieser Funktion hat er in einer sehr entscheidenden Phase für die Kinder und Jugendlichen seines Vereins die Initiative ergriffen. Denn aufgrund stark nachlassender Mitgliederzahlen im Juniorenbereich, ergriff er die Initiative zur Gründung einer Jugendspielgemeinschaft mit den benachbarten Vereinen VfR Rüblinghausen, SpVg. Iseringhausen und SV Dahl-Friedrichsthal.

Berufung in den Club 100

Als Koordinator Öffentlichkeitsarbeit des Kreisjugendausschusses des Fußballkreises Olpe engagiert er sich auf Kreisebene. Stephan Hahn ist 2019 als einer von bundesweit 272 Kreissiegern des DFB-Ehrenamtspreis ausgewählt worden. Sein herausragendes Engagement wurde anschließend nochmals mit der Berufung in den „Club 100“ des DFB besonders belohnt. Die Fußball-Landesverbände wählen hier anhand vorgegebener Kriterien aus allen Kreissiegern die 100 herausragend Engagierten aus und melden diese an den DFB. Nun ist der FLVW nochmals persönlich vor Ort gekommen, um „Danke“ zu sagen.

Mini-Tore und Bälle

Im Gepäck hatte der Kreisvorsitzende Joachim Schlüter das „DFB-Vereinsgeschenk“ (zwei Mini-Tore und fünf Fußbälle sowie eine Ehrungsplakette und ein Glückwunschschreiben), die er dem Verein übergab. Stephan Hahn soll coronabedingt erst im nächsten Jahr auch noch ein weiteres Mal von seiner Auszeichnung profitieren. Im Rahmen eines Länderspiels findet die offizielle Ehrungsveranstaltung für alle „Club 100-Mitglieder“ statt.