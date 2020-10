DFB-Pokal: SF Möllmicke gegen SV Ottfingen abgesagt

Es war angesetzt für den heutigen Donnerstagabend, und ist abgesagt worden. Grund ist ein Corona-Verdacht beim SV Ottfingen.

Das Testergebnis des Betroffenen steht noch aus, er begibt sich heute zum Arzt, nachdem er von seinem Arbeitgeber heimgeschickt worden war. Was dies für das Spiel am Sonntag gegen den FC Altenhof in der Meisterschaft bedeutet, ist noch offen. Pierre Schürholz, Geschäftsführer des SV Ottfingen, wird sich darüber mit Staffelleiter Mustafa Tekir besprechen. Ein Nachholtermin für das Pokalspiel in Möllmicke steht noch nicht fest.