DFB-Pokal: SV Heggen inmitten einer „Finnentroper Woche“

Heggen. Nach sechs Spieltagen liegen der SC LWL 2, der FC Lennestadt 2 und der SV Heggen in der Fußball-Kreisliga A ganz vorne

Ein Corona-Verdacht bei einem Heggener Spieler war auch der Grund, warum das Finnentroper Derby im Kreispokal zwischen dem SV Heggen und der SG Serkenrode/Fretter am 14. September abgesetzt worden ist. Pokal-Spielleiter Ulrich Keine hat das Duell zwischen dem Kreisliga-Dritten und dem Fünften der Bezirksliga 4 für Mittwoch neu angesetzt: Anstoß auf dem Daspel ist um 19 Uhr.

Für den SV Heggen ist das Pokalspiel gegen den Gemeinderivalen Teil 2 einer „Finnentroper Woche“. Die begann mit einem 5:0-Sieg beim TuS Lenhausen. „Wir haben noch zwei Mal den Pfosten getroffen“, blickt Heggens Sportlicher Leiter Christoph Schulte auf den Derbyerfolg zurück. Am kommenden Sonntag gastiert der zuletzt so starke Aufsteiger RW Ostentrop/Schönholthausen am Daspel.

Mit 20 Treffern und fünf Gegentoren weist Heggen zwei Bestmarken in der Kreisliga A auf. Besonders stolz ist Christoph Schulte auf die wenigen Gegentore. Geärgert haben den 37-Jährigen, der nach wie vor als Auswechselspieler auf der Bank sitzt, die unnötigen Niederlagen beim FSV Gerlingen 2 und SC LWL 2. Dort verlor das Team von Spielertrainer Alexander Böhl und Co-Trainer Alexander Mester durch zwei Tore in der Nachspielzeit.

Aufstieg offiziell kein Thema

Trotz des guten Saisonstarts ist der Aufstieg in die Bezirksliga zumindest bei den Verantwortlichen des SV Heggen kein Thema. „Wir wollen den vierten Platz aus der Saison 2019/20 verbessern“, betont Christoph Schulte. Der 37-Jährige mit der Vergangenheit beim SV 04 Attendorn weiter: „Wir wollen etwas aufbauen und sind auf einem guten Weg“. Dazu zählt für Schulte der breiter aufgestellte und ausgeglichener besetzte Kader in diesem Jahr. Da können Ausfälle wie der von Justice Sunday (Kreuzbandriss) viel besser aufgefangen werden. Mit dem Bruder von Torjäger Tony Sunday rechnet der Sportliche Leiter erst wieder in der Rückserie.

Trotz des mittelmäßigen Saisonstarts bleibt Türk Attendorn der Meisterschaftsfavorit für Christoph Schulte. Gegen das Colak-Team hat Heggen zu Hause zwar 1:0 gewonnen. „Aber die haben uns ganz schön hinten reingedrängt. Wir haben das 1:0 über die Zeit gerettet“.

Schulte: SG ist Favorit

Trotz aller personellen Probleme ist für Schulte auch der Bezirksligist SG Serkenrode/Fretter am Mittwochabend im Krombacher Kreispokal der Favorit. „Sie stehen nicht umsonst auf Rang fünf und verfügen mit Spielern wie Christian Günther oder Matthias Schmidt-Holthöfer über die nötige Erfahrung.“

Den Erfolg im Vorbereitungsspiel gegen die Frettertaler will Christoph Schulte nicht überbewerten. Für SG-Spielertrainer Günther hat sich am Stellenwert des Pokalderbys gegenüber dem 14. September nichts geändert. Für die personell gebeutelten Gäste ist der Kreispokal eher eine Pflichtaufgabe.