DFB-Pokal: TuS Rhode gegen SG Finnentrop/Bamenohl verlegt

Darauf haben sich die beiden Vereine mit Pokals-Spielleiter Ulrich Keine geeinigt. Die Initiative für die Verlegung des Pokalspiels ist vom TuS Rhode ausgegangen. Nicht nur Michael Hütte, Ressortleiter Fußball Senioren beim B-Kreisligisten, hatte in den letzten Tagen „kein gutes Gefühl“. Bei den Rhoder Verantwortlichen meldeten sich besorgte Spieler und deren Frauen bzw. Freundinnen. Sie alle hatten natürlich gelesen, dass es bei Finnentrop/Bamenohl einen positiv getesteten Fußballer gibt, der in Quarantäne muss. Trotzdem erteilte laut Andre Ruhrmann, Sportlicher Leiter des Oberligisten, das örtliche Gesundheitsamt grünes Licht für das Pokalspiel am Donnerstag in Rhode und das Meisterschaftsspiel am kommenden Sonntag in Siegen.

Nicht um jeden Preis spielen

Zurück blieb bei Mitgliedern, Funktionären und Spielern des TuS Rhode sowie deren Familienangehörigen ein „mulmiges Gefühl“, so Michael Hütte. Zumal die Begegnungen der SG-Mannschaften am letzten Wochenende in der Oberliga und Kreisliga B wegen des Corona-Falls abgesagt worden sind. „Wir haben drei Väter mit kleinen Kindern in unserer Mannschaft“, gibt Michael Hütte zu bedenken. „Wir wollen nicht um jeden Preis spielen und haben ausgelotet, ob eine Verlegung möglich ist“, betont der Ressortleiter Fußball Senioren und ist froh, dass zwischen allen Beteiligten eine Verschiebung des Pokalspiels auf den 12. November erreicht worden ist.

„Alles ist super gelaufen“, freut sich Hütte über das Entgegenkommen von Pokal-Spielleiter Ulrich Keine und der Gäste aus der Gemeinde Finnentrop, wo erst am Montag wieder elf neue Infizierte gezählt wurden. Auch das hat man in Rhode aufmerksam verfolgt.

„Dadurch ist der Spielbetrieb im Krombacher Kreispokal ja nicht gefährdet“, sagt Michael Hütte und hofft, dass die Partie „David gegen Goliath“ wie geplant in drei Wochen nachgeholt werden kann. Auf einen neuen Termin wartet auch das Pokalspiel zwischen Vatanspor Meggen und dem FSV Gerlingen, das eigentlich am 14. Oktober über die Bühne gehen sollte.