DFB-Stützpunkt Olpe verpasst Aufstieg um Haaresbreite

Es ist die Hallen-Westfalenmeisterschaft für Stützpunktmannschaften. Dabei verfehlte die Mannschaft aus dem Kreis Olpe den Aufstieg in die Hauptrunde nur um einen Punkt.

Im entscheidenden Spiel gelang dem Team lediglich ein 0:0 gegen das Auswahlteam von Unna/Hamm. Ein Sieg in diesem Spiel hätte den Aufstieg bedeutet.

Sieg gegen den Zweitplatzierten

Am Ende erspielte sich die vom DFB-Stützpunkttrainer Ralf Strotmann gecoachte Mannschaft sechs Siege, vier Unentschieden und nur vier Niederlagen. Gegen die Aufstiegsmannschaften aus Münster, Dortmund, Arnsberg und Unna/Hamm verlor das Olper Team nur gegen den späteren Sieger, das Ausnahmeteam aus Münster, und bezwang die Zweitplatzierten aus Dortmund in der Vorrunde sogar.

Im Herbst steht für den Jahrgang 2008 die U13-Westfalenmeisterschaft auf dem Feld an. Zunächst wird aber in den Sommerferien eine viertägige Schulung in der Sportschule Kaiserau erfolgen, bei der neben den regelmäßigen montäglichen Stützpunkttrainingseinheiten weiter an der individuellen fußballerischen Entwicklung der jungen Kicker gefeilt werden wird, um bei den Westfalenmeisterschaften ebenfalls erfolgreich abschneiden zu können.