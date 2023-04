Die dramatischen Nachspielzeiten in der Kreisliga A

Kreis Olpe. Kreisliga A-Spitzenteams Kirchveischede/Bonzel und Rahrbachtal treffen in Möllmicke und Dahl extrem spät.

Am 29. Spieltag der Fußball-Kreisliga A rettete Spitzenreiter die SG Kirchveischede/Bonzel beim 3:3 (0:0) gegen den SV Dahl/Friedrichsthal noch einen Punkt. Dagegen hat Dahl/Friedrichsthal nur noch minimale Chancen auf den Aufstieg. Große Moral bewies allerdings die Elf von Michael Kügler, als sie einen zweimaligen Rückstand aufholte und zwei Minutenvor dem Ende mit 3:2 in Führung lag. In der Nachspielzeit kamen die Gäste zum 3:3-Ausgleich und nahmen noch einen Punkt mit. Für den SV Dahl waren Marcel Kühr (58.), Noah Schönauer (75.) und Chris Hardenack (88.) erfolgreich. Bei den Gästen erzielte Dominik Allebrodt (50., 66., 90,+1) alle Tore.

FC Möllmicke - SV Rahrbachtal 1:2 (1:0). Der SV Rahrbachtal hat die Gunst der Stunde genutzt undden Abstand zum Tabellenführer Kirchveischede auf zwei Punkte verkürzt. Gegen den abstiegsbedrohten FC Möllmicke taten sich die Gäste lange Zeit schwer und entschieden das Spiel erst in der Schlussphase. In der 26. Minute markierte Omar Omar die 1:0-Führung für den Außenseiter aus Wenden. Nils Bruchmüller drehte dann in der 79. Minute und in der Nachspielzeit (90.+6) mit zwei Toren zum 2:1 das Spiel.

Rot-Weiß Hünsborn II - FC Langenei/Kickenbach 1:9 (1:4). Chancenlos war die Hünsborner Reserve gegen den FC Langenei/Kickenbach Die Gäste erspielten sich zur Pause durch Patrick Dobbener (3.), Moritz Dommes (9. per Strafstoß), Fabian Skorek (39.) und Tim Hofius (45.+2) eine komfortable 4:1-Führung. Für die Hausherren traf Tim Koch (6. per Strafstoß) zum zwischenzeitlichen 1:1. Im zweiten Durchgang bauten die Lennestädter ihre Führung durch den dreifachen Torschützen Manuel Schulte (66., 70., 77.), David Richter (80.) und erneut Moritz Dommes (89.) zum 9:1 aus.

TuS Lenhausen - RW Lennestadt 2:0 (0:0). Der TuS Lenhausen kann im Abstiegskampf erstmal durchatmen. Gegen RWL siegte die Elf mit 2:0 und freute sich über drei wichtige Punkte. Eine Stunde lang waren Tore Mangelware, doch dann erzielteSebastian Cacciato in der 61. Minute die 1:0-Führung für die Gastgeber. Die Partie blieb aber bis zum Schluss offen. Eine Minute vor Spielende fiel dann die endgültige Entscheidung. Sebastian Cacciato stellte mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand her.

SV Oberelspe - RW Ostentrop/Schönholthausen 3:1 (1:0). Thorsten Hermes, Sprecher des SV Oberelspe zog ein Fazit zum 3:1-Heimsieg: „Wir haben unseren Heimvorteil wieder genutzt und einenumkämpften, aber verdienten Sieg eingefahren.“ Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf leitete derzweifache Torschütze Adrian Schulte (40., 90.+2), sowie Pascal Ehlers (67.) für Oberelspe ein. Für dieGäste war Peter Schröder in der 81. Minute zum 1:2 erfolgreich

SV Heggen - SC LWL 05 II 3:3 (2:2). Die Gäste erwischten einen Blitzstart und lagen durch die beiden Tore von Pascal Extremera Mayo (3., 4.) mit 2:0 in Front. Allmählich fanden die Hausherren immer besser ins Spiel und glichen noch in der ersten Hälfte durch Heiko Entrup (12.) und AlexanderBöhl (24.) zum 2:2 aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Finnentroper die konzentriertere Mannschaft. Manuel Schulte brachte in der 50. Minute Heggen erstmals mit 3:2 in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende sicherte dann Sven Stump den Gästen einen Punkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe