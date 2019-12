Die Fairness-Helden des FSV Helden

Um den fairsten heimischen Fußball-Kreisligisten zu finden, muss man ein paar Treppen hinabsteigen. Aber dann hat man ihn entdeckt: Den FSV Helden II.

Die Mannschaft ist in der Kreisliga D2 beheimatet und kam in elf Meisterschaftsspielen mit nur sechs Gelben Karten aus. Null Gelb-Rote, null Rote. Wie schafft man sowas?

Wir fragten Trainer Tobias Schmidt: „Nun, wir versuchen, durch das Spielerische zum Sieg zu kommen und nicht über die Härte den Erfolg zu schaffen,“ antwortet er. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen - Kreisliga D und das Spielerische, ist das nicht eher ein Widerspruch? Schmidt dementiert das nicht direkt: „Okay, seien wir ehrlich, im Zusammenhang mit der Kreisliga D spricht man nicht gerade von den größten Fußball-Talenten.“

Einiges hat sich geändert

Aber dass in dieser Liga 90 Minuten gerumpelt wird, was das Zeug hält, sieht Schmidt als Vorurteil an. „Ich bin Anfang Dreißig und spiele seit gut zehn Jahren im Seniorenbereich,“ sagt er. Was er beobachtet hat: „In der Zeit hat sich einiges geändert.“ Nämlich zum Positiven. Auf seine Mannschaft bezogen verweist er auf viele junge Spieler, die den Sprung zur Ersten machen: „Die spielen dann bei uns. Dadurch ist die Qualität in den letzten zehn Jahren schon gestiegen.“

Sein Ziel sei, über die körperliche Härte fair zu bleiben, berichtet Tobias Schmidt, „und das ist uns in dieser Hinrunde so gut gelungen, dass wir da stehen, wo wir stehen.“ Zu den jungen Spielern kommen einige, die schon jahrelang in der ersten Garnitur aktiv waren, also Erfahrung aus der Kreisliga A mitbringen. So wie Tobias Schmidt selbst auch.

Die Mischung ergebe dann schon eine gewisse Qualität. „Wir haben eine große Spanne. Spieler meines Alters und sehr junge Spieler. Die Kombination funktioniert sehr gut,“ stellte Tobias Schmidt erfreut fest, „so gut wie in diesem Jahr hat es noch nie geklappt mit wenigen Gelben Karten.“

„Es gibt Zweikampf und Zweikampf“

Dennoch: Sind ihm die Spieler dann doch nicht zu lieb? Mancher Trainer hat seine Mannschaft nach dem Spiel schon gegeißelt, weil sie ohne Gelbe Karte blieb und mutmaßlich die nötige Härte habe vermissen lassen. Tobias Schmidt sieht das anders: „Es gibt halt Zweikampf und Zweikampf,“ weiß er, „entweder man geht überhastet ‘rein, oder man macht es mit Geschick.“

Er habe etliche Leute dabei, die genau wissen, wie sie möglichst geschickt in ein Duell „Mann gegen Mann“ gehen müssen. Das wird im Training natürlich geübt und sonntags weitestgehend umgesetzt. Schmidts Credo: „Am Montag muss ja auch jeder noch zur Arbeit gehen.“ Übermäßige Härte müsse in diesen tiefen Spielklassen nun wirklich nicht sein, so die Ansicht des FSV-Trainers, der aber auch beobachtet hat, dass es Mannschaften gibt, „bei denen es nur so geht.“

Ein hohes Maß an Fairness legt in der Liga darüber auch der RSV Listertal an den Tag. Er verzeichnet nur neun Gelbe Karten in 15 Spielen, kam ohne Feldverweis aus - und hat obendrein sportlichen Erfolg. Zurzeit steht er auf Platz zwei der Kreisliga C2 und hat bei nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Ottfingen II noch Aufstiegschancen.

Ingo Hartmann, 1. Vorsitzender des in Hunswinkel ansässigen Vereins, führt diese Bilanz auch auf die Altersstruktur des Kaders zurück. „Wir haben eine sehr junge Truppe. Zwei Routinierte, also zwei über 32 Jahre, sind dabei.“ Das sind die beiden Spielertrainer Benjamin Gerth und Jens Dörschel. „Und die sollen ja mit gutem Beispiel vorangehen,“ sagt Ingo Hartmann.

Viele junge Spieler

Dann kommt elf Jahrgänge lang nichts, der Nächstälteste ist 21 Jahre. „Alles Burschen, die bei uns in der Jugend gespielt haben,“ informierte Ingo Hartmann, „scheint so, dass sie dort die richtigen Werte mitbekommen haben. Das sind alles vernünftige Burschen.“

Auch ohne die Statistik ist Hartmann das faire Spiel seiner Mannschaft aufgefallen. Er selbst ist über 50 Jahre und kennt Dinge wie taktisches Foulspiele, von denen man sich Erfolg verspricht. Dass die Hunswinkeler auch ohne solche Dinge weit oben stehen in ihrer Liga, macht Hartmann stolz. „Die können eben ganz gut zocken und das fußballerisch regeln.“ Auch er selber war ein recht fairer Spieler. Noch heute kickt er in der Altliga des RSV, hat übrigens nie für einen anderen Verein die Fußballschuhe geschnürt.

Beim Streifzug durch die Fairnesstabellen der Fußball-Kreisligen auf dem Portal fussball.de fällt ins Auge, dass es echte Ausreißer nach unten, sprich: besonders unfaire Mannschaften, in diesen Klassen nicht gibt.

SV Rahrbachtal zwei Mal Spitzenreiter

Aber es tauchen, neben den erwähnten RSV Listertal und FSV Helden II, noch andere interessante Statistiken in diesen Ranglisten auf. So stellt der SV Rahrbachtal gleich mit beiden Seniorenmannschaften jeweils den Spitzenreiter in punkto Fairness in den jeweiligen Klassen. Die erste Rahrbachtaler Mannschaft führt mit den wenigsten Karten die Kreisliga B an, die Zweite steht in der Kreisliga D2 ganz oben.

In der Kreisliga C1 ist der TuS Halberbracht Spitzenreiter der Fairness-Rangliste. Der TuS spielt in dieser Saison allerdings mit einer 9er-Mannschaft.

Ehre, wem Ehre gebührt. Daher sei auch der aktuelle Spitzenreiter der Kreisliga A gelobt. Es ist der FC Langenei/Kickenbach. Die erste Mannschaft des Klubs, der ja in diesem Jahr 100 wurde, steht auf Platz eins, vor der SG Hützemert/Schreibershof.

Irgendwann beginnt die heiße Phase des Aufstiegskampfes. Möglich, dass dann auch die Spiele verbissener und härter geführt werden. „Klar, kann es mal eine Gelbe oder auch eine Gelb-Rote Karte geben,“ schätzt Ingo Hartmann, Vorsitzender des RSV Listertal, „aber ich glaube schon, dass wir uns in dieser Tabelle oben halten - und hoffentlich auch in der richtigen Tabelle.“