Dietmar Gurres, Stürmerlegende aus Olpe: „Du darfst keine Angst haben“

Olpe. Es klingt ungewöhnlich, wie sich der Fußballer Dietmar Gurres (72) aus Olpe einst seine Stürmer-Fähigkeiten angeeignet hat.

Ungewöhnlich deshalb, weil sein Manko zum Trumpf wurde: Er hatte keine Mitspieler auf dem Schulhof. „Aber ich hatte drei Nachbarjungs. Die konnten kein Fußballspielen“, schilderte Dietmar Gurres, „trotzdem habe ich sie gebeten: Macht bitte mit. Ich habe dann Eins gegen Drei gespielt. Und die haben mir auf die Socken gegeben nach allen Regeln der Kunst.“

Dies sei die beste Schule gewesen für seine spätere Herausforderung, sich im Spiel durchzusetzen. Der Grundstein für die Härte, die es braucht auf der Position des Mittelstürmers.

Vier Aufstiege, davon ein Durchmarsch

Und die er in seiner großen Laufbahn gewinnbringend eingesetzt hat. Mit der SpVg Olpe, dem VSV Wenden, dem FC Lennestadt und BW Hillmicke ist er jeweils aufgestiegen. Mit Hillmicke im Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga. Und für den FCL köpfte er in Maumke das Aufstiegstor. „Du darfst keine Angst haben“, so sein Credo, „und du musst wissen, wohin der Ball kommen wird. Heute heißt das Antizipieren.“ Das können nur wenige, so seine Beobachtung. Robert Lewandowski, sicher. Aber sonst? „Der Terodde von Schalke. Der hat das drauf. Das sage ich, obwohl ich kein Schalker bin.“

Gurres wuchs in Brün auf, lebte dort 15 Jahre, mit neun Jahren zog es ihn zur großen Spielvereinigung Olpe. Ein Riesensprung. Zwei Menschen wurden zu seinen bedeutendsten auf den ersten, wichtigen Metern der Karriere. Hermann Schmelzer zu allererst. „Du musst dich aufgenommen fühlen, und der hat das gemacht. Er hat sich um mich, der als kleiner Junge kam, gekümmert.“ Fußballerisch ausgebildet auf hohem Niveau wurde er allerdings durch Gerd vom Bruch.

Wechsel zum VSV Wenden

Gerd vom Bruch verließ die SpVg Olpe, den Aufstiegstrainer zog es weiter zum hessischen Oberligisten SSV Dillenburg. „Ich bin allerdings schon vorher zum VSV Wenden gegangen“, berichtete Dietmar Gurres, „ich wollte mal in einem anderen Verein Fußball spielen.“ Bis zu seinem 28. Lebensjahr hat er das Olper Trikot getragen und für die Kreuzberg-Elf getroffen. Im Nachhinein sei der Wechsel ins Wendsche „der richtige Entschluss gewesen“, blickt er zurück. Der VSV war gerade ebenfalls aufgestiegen, „und der Verein hat mir gut getan für meine weiteren Stationen. Man muss ja auch lernen in seinem Leben.“

Dietmar Gurres in seinem heutigen Element: An einer der Gruben im Olper Land. Foto: Privat

Beim VSV traf Gurres auf Trainer Peter Srodka und später auf Bernd Brodbek. „Ganz lieber, netter Kerl, übrigens auch wie Peter Srodka“, erinnerte sich Dietmar Gurres. Und Letzterer hat ihn kürzlich noch beeindruckt. Gurres hatte unseren Bericht über Srodka und dessen Aufruf zur Darmspiegelung aufmerksam gelesen. „Ich fand das ganz toll von ihm, dass er sich so überwindet und so persönlich über sich erzählt, und öffentlich zu ermahnen: Geht hin zur Darmspiegelung! Davor habe ich absolute Hochachtung.“

In Brün aufgewachsen

Gibt es eigentlich zwei Arten von Aufstiegseuphorie? Die Frage bietet sich an, da Dietmar Gurres dieses Phänomen kurz hintereinander sowohl in Olpe als auch in Wenden erlebt hat. „Nein“, antwortete Dietmar Gurres, „ich bin ja im Wendschen großgeworden, 15 Jahre meines Lebens habe ich in Brün verbracht, und von daher kenne ich die Mentalität der Leute.“

Auch in Wenden haben viele Leute voll hinter der Mannschaft gestanden, und haben sich sehr engagiert. Doch eines betont er heute, lange Zeit danach: „Die Spielvereinigung wird immer mein Heimatverein bleiben.“ Im Nachheinein zähle ohnehin nicht die rein sportliche Bilanz: „Die Frage ist immer: Welche Freunde findet man bei welchem Verein? Welche Kontakte bleiben? Das ist immer das Wichtigste.“ Obwohl sein Interesse am Fußball heute geringer ist als einst. Gurres: „Ich verfolge es nicht mehr so intensiv wie zu den Zeiten, als ich sonntags abends noch immer zur Westfalenpost gelaufen bin, um da die Ergebnisse im Schaufenster zu sehen.“

Dietmar Gurres, Kapitän der SpVg Olpe. Ganz links Trainer Gerd vom Bruch. Foto: Privat

Nun war Dietmar Gurres stets ein eher kritischer Mensch, jemand, der vieles auch hinterfragt hat. Da widerspricht er nicht: „Klar, man eckt öfters mal an, wenn man kritisch ist. Aber Kritik heißt ja nicht unbedingt, dass man mit Menschen nicht auskommt. Wenn ich nicht kritisch bin, entstehen auch keine Fortschritte.“ Seine Erfahrung ist, dass ein Weiterkommen nur dann geschieht, wenn man den Finger in die Wunde legt. „Das hat bei allen Vereinen gut geklappt.“

Keinen Ton gegen Schiedsrichter

Nicht überall habe eitel Sonnenschein geherrscht. „Aber das sehe ich nicht negativ.“ Im Gegenteil. Es wird zumeist positiv wahrgenommen, wenn ein Trainer über das Spiel hinausdenkt, so Gurres‘ Erfahrung. Das Denken über das Spiel hinaus gelte auch für den Umgang mit dem Schiedsrichter. Klein-Klein-Diskussionen über Entscheidungen hat Gurres nie zugelassen: „Ich habe meinen Spielern immer gesagt: Kein Ton gegen die Schiedsrichter. Die opfern auch ihre Freizeit.“ Dazu passt, dass der Spieler Gurres nie vom Platz geflogen ist, „ich habe auch kaum Gelbe Karten gekriegt. Das lag vielleicht auch an meiner Position. Ich wurde getreten, habe aber selbst wenig getreten.“

Aber was noch wichtiger sei: „Du brauchst als Trainer den verlängerten Arm auf dem Spielfeld“, das steht für ihn fest, „wenn du selbst mitspielst, ist okay.“ Bei seiner ersten Trainerstation in Hillmicke sei dies Dieter Engel gewesen, beim FC Lennestadt waren es die beiden Hobergs.“ Gurres: „Das ist das wichtigste, dass du Leute hast, von denen du weißt, denen kannst du 100-prozentig vertrauen.“

Neue Leidenschaft

Es passt zu Dietmar Gurres, dass er nicht nur einfach seiner Pensionierung 2015 entgegenblickte, sondern: „Mir war schon lange vorher klar: Du musst, wenn du nicht mehr im Dienst bist, was haben, was dir Spaß macht, womit Du deinen Tag ausfüllen kannst.“Schon vor 15 Jahren hat Heimatgeschichte Dietmar Gurres‘ Interesse geweckt, und in diesem Zuge der alte Bergbau im Olper Land. „Das hat mich gefesselt. Dann habe ich angefangen, mich da einzuarbeiten.“

Das Wort „erforschen“ hält er für etwas übertrieben. „Wir schauen nach, was noch da ist, mittlerweile kennt man alles.“ Das ist so viel, dass Gurres und sein insgesamt siebenköpfiges Team Führungen anbieten, er selbst hat sogar ein Buch zum Thema herausgegeben. Öffentliches Interesse besteht durchaus. Auch wenn die Thematik nicht so dynamisch und hektisch ist wie der Sport: „Sechs, sieben Telefonate pro Tag fallen da schon an“, sagt er, „das ist schon eine Sache, die meinen Alltag ausfüllt.“ Zurzeit sind er und seine Mitstreiter dabei, einen Bergbau-Wanderweg zu errichten.