Digitalisierung: Schub für Sport im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Über das REACT-EU-Förderprogramm der Europäischen Union wurden im Rahmen der Maßnahme „Digitalisierung gemeinnütziger Sporteinrichtungen in NRW“ Investitionen in die Digitalisierung des Vereinssports im Kreis Olpe gefördert. Für die Sportvereine des Kreises standen 500.000 Euro zur Verfügung, wovon insgesamt 93 Digitalisierungs-Projekte von Sportvereinen als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie gefördert werden konnten.

Über die Förderung konnte digitale Hardware angeschafft werden. So investierten Vereine vor allem in Laptops, Tablets, Speichermedien, Scanner, Präsentationssysteme, Sound-Systeme, digitale Schließanlagen und WLAN-Router/Repeater. So konnte erreicht werden, dass die geförderten Vereine ihren Vereinsbetrieb mittels der angeschafften digitalen Instrumente nun vereinfachen und verbessern können.

So verfügen beispielsweise alle Vorstandsmitglieder eines Vereins nun über einen Laptop oder Tablet und legen ihre vereinsbezogenen Daten auf einem Netzwerkspeicher ab. Dadurch können Vereinsabläufe effektiver und effizienter gestaltet werden, was sich zudem positiv auf die Gewinnung und Bindung von Ehrenamtlichen auswirkt. Man kann also sagen: Es konnte ein „Digitalisierungsschub“ der geförderten Vereine und damit eine deutliche Verbesserung ihrer gemeinnützigen Arbeit erreicht werden.

Große Erleichterung

„Wir sind sehr froh, gemeinsam mit so vielen Vereinen dieses sehr große Förderprogramm so gut umgesetzt und sinnvoll eingesetzt zu haben. Die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie wichtig eine digitale Ausstattung ist, umso mehr freuen wir uns, dass unsere Vereine vom Förderprogramm der Europäischen Union partizipieren durften.“, resümiert KSB-Geschäftsführer Henning Peuters. „Die Nutzung der angeschafften digitalen Gerätschaften trägt nun zur Erleichterung der Vereinsverwaltung bei und die neuen digitalen Möglichkeiten geben dem Vereinsbetrieb einen wichtigen Impuls.“

Das Förderverfahren sah eine Vorfinanzierung vor, was bedeutet, dass die Vereine zunächst in Vorleistung gehen mussten. „Bei Fördersummen zwischen 2000 und 15.000 Euro war dies bei einigen Vereinen nicht so einfach“, so Peuters. Nun aber hat der KSB die Gesamtsumme von der Bezirksregierung erhalten und den Vereinen ihre jeweilige Förderung, im Übrigen eine Vollfinanzierung, weitergeleitet.

