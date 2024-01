Dritte des SFG Olpe hakt Aufstieg ab

Olpe Die Volleyballerinnen von Trainer Peter van Vianen stemmen sich mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg aus der Landesliga.

Stark begonnen, aber auch stark nachgelassen – auf diesen einfachen Nenner lässt sich die Landesliga-Partie der Volleyballerinnen von SFG 2 bei der DJK Sümmern bringen. Während Sümmern noch voll im Aufstiegsgeschäft ist, stemmen sich die SFG-Mädels mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg. Doch das 1:3 (25:17, 23:25, 11:25, 11:25) war nur in der Anfangsphase ein Mutmacher.

„Sümmern setzte uns mit zunehmender Dauer mit äußerst starken Aufschlägen extrem unter Druck“, sagte Peter van Vianen, „da hatten wir kein Rezept mehr, unsere Annahme war einfach nicht gut genug.“ Dabei sah es im zweiten Satz bei einer 13:7-Fürhung für SFG noch gut aus, doch die Überraschung, wenigstens einen Punkt beim Liga-Dritten zu entführen, blieb aus. „Da hatte sich Sümmern berappelt“, so van Vianen.

Doch das Prinzip Hoffnung bleibt. SFG 2 liegt „nur“ drei Punkte hinter dem Relegationsplatz, den der Hammer Sportclub einnimmt – und Hamm hat ein Spiel mehr auf dem Konto. Noch ist nichts unmöglich. Doch ob es am Samstag beim Klassenprimus RC Sorpesee Punkte für die Tabelle gibt, ist sehr fraglich. Der Kader in Sümmern: Anna Becker, Aleyna Konal, Leonie Althoff, Nina Kebbekus, Jennifer Rüsche, Jana Kraft, Josefine Häner, Katharina Sander, Emma Schlimm, Mirja Leusing, Hannah Aßmann, Juliane Greil, Nele Naber.

Bezirksliga

Mit einem völlig ungefährdeten 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) gegen die SG VTV Freier Grund kehrte die junge Truppe von Trainer Josef Basch nach Hause zurück und hat Platz 3 in der Bezirksliga verteidigt. Das SFG-Spiel wurde vor allem durch starke Aufschläge geprägt, wobei sich auch Nala Hesse und Mia Basch gut präsentierten. „Die Mädels haben insgesamt sehr ordentlich gespielt“, so Basch, wollte das glatte 3:0 aber nicht überbewerten. Freier Grund ist stark abstiegsgefährdet, scheiterte aber oft schon an der Blockstärke der SFG-Mädels.

Drei Punkte ist SFG 3 von der Aufstiegsrelegation entfernt, und diesen Platz nimmt derzeit der TV Kredenbach-Lohe ein. Es sind zwar noch vier Spieltage, doch Kredenbach trifft nur noch auf Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. „Der Aufstieg ist abgehakt“, gibt sich Trainer Josef Basch auch keinen Illusionen hin.

Der Kader: Mia Basch, Anna Becker, Mira Naber, Lena Peukert, Emma Schlimm, Janne Naber, Nala Hesse, Emma Basch, Siena Sander, Nele Naber.

