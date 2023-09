Fußball-Landesliga Drolshagen will Erfolgserlebnis am Siepen zum Erntefest

Drolshagen. Landesliga-Aufsteiger SV Ottfingen empfängt bereits am Freitagabend den SC Drolshagen zum Kreisduell der Fußball-Landesliga.

Gegen Schmallenberg/Fredeburg versuchte der SC Drolshagen vergeblich, die Partie wegen der Hochzeitsfeier von Torhüter Eduard Redel vorzulegen. Auch das Einschalten von Staffelleiter Dirk Potthöfer half nichts. „Die Jungs wollten da hin“, ärgert sich SCD-Trainer Patrik Flender.

So feierte die Mannschaft am Samstag mit angezogener Handbremse, lief am Sonntag bei brütender Hitze früh einem 0:2-Rücktand hinterher und hatte anschließend kein Spielglück. „Ich kann meinen Spielern keinen Vorwurf machen“, betont Flender und fordert: „Wir müssen uns mit allen Mitteln wehren und das Spielglück erzwingen“. Am besten schon am Freitag beim SV Ottfingen (Anstoß: 19.30 Uhr).

Mit dem Verein vom Siepen hat es keine Probleme wegen der Verlegung gegeben. Die Kirmes-erfahrenen Gastgeber wissen um die Bedeutung des Erntefestes in Drolshagen und haben sofort zugestimmt. Dabei hat ihnen das Team aus der Rosestadt in der Saison 2018/19 mit zwei Punkten Vorsprung den Aufstiegsplatz in die Landesliga weggeschnappt. Aufstiegstrainer war Holger Burgmann, der auch eine Ottfinger Vergangenheit hatte. „Wir hatten damals eine Top-Mannschaft“, erinnert sich Uwe Kipping noch gut an das Saisonfinale und die Aufstiegsrelegation mit dem 0:2 in Kierspe gegen RW Westönnen. Vor einer Woche war der Sportliche Leiter mit der Bilanz von sechs Punkten noch zufrieden, danach folgte die verdiente 0:5-Niederlage in Hagen.

„Wir haben uns dämlich angestellt“, blickt Kipping auf die „Hitzeschlacht“ zurück. Im SVO-Kader fehlte Steffen Scheppe, der sich im Westfalenpokalspiel gegen Neheim den Innen- und Außenmeniskus gerissen hat, operiert werden muss und die Liste der verletzten Spieler verlängert. Wenigstens kehrt Fabian Kolb gegen Drolshagen aus dem Urlaub zurück. Neuzugang Mathias Hartwig ist nach seinem Bruch des Ellbogens ins Training eingestiegen.

Auch der Gast muss auf Leistungsträger verzichten. Bei Jan Gummersbach hat sich der Verdacht auf den dritten Kreuzbandriss bestätigt. Fraglich sind Eike Pfeiffer, Mike Schrage und Marcel Laube. Auf den Trainingsplatz ist der spielende Co-Trainer Enes Cimen zurückgekehrt. Mit einem Erfolgserlebnis wollen Cheftrainer Patrik Flender und Co. das Erntefest einläuten.

