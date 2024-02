Duo verstärkt SV Ottfingen

Pierre Schürholz (Ressortleiter Spielbetrieb, links), und Uwe Kipping (Sportlicher Leiter, rechts) begrüßen Luca Reiss und Paul Zarmutek (v.l.) am Siepen.

Mit Luca Reiss und Paul Zarmutek forciert der Fußball-Landesligist SV Ottfingen die Kaderplanung für die nächste Saison. Das teilte der Klub vom Siepen am Freitag mit.

Paul Zarmutek wechselt aus der A-Jugend der JSG Hünsborn/Rothemühle an den Siepen und will sich dort in der 1. Mannschaft unter dem neuen Ottfinger Trainerteam Scheppe/Kasikci beweisen. Auch sein Vater Kim und sein Onkel Claus liefen zu ihren aktiven Zeiten schon für den SV Ottfingen auf.

Vom Landesligakonkurrenten SC Drolshagen kommt Luca Reiss nach Ottfingen. Der SVO freut sich, mit Luca Reiss einen jungen und doch schon sehr erfahrenen Landesligaspieler verpflichten zu können.

