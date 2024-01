Durch unerwartete Pleite vorgewarnt

Olpe Konkurrenten rücken Oberliga-Spitzenreiter SFG Olpe auf die Pelle

„Das wird sehr, sehr hart.“ Es ist das gebetsmühlenartige Mantra, das Trainer Michael Jürgens vor dem Auftakt im neuen Jahr äußert.

Und er hat vor der Oberliga-Partie seiner Volleyballerinnen beim SV Wachtberg noch die Pleite kurz vor Weihnachten gegen den Abstiegskandidaten vom Dürener TV in Erinnerung.

Während SFG am ersten Spieltag der Rückrunde, noch vor Weihnachten, spielfrei hatte, rückten die Verfolger des Spitzenreiters SFG näher. Sowohl KT 43 Köln wie auch AVC 93 Köln holten wichtige Punkte. KT liegt nur noch ein Punkt hinter SFG, doch Olpe hat ein Spiel weniger.

„Durch die unerwartete Niederlage gegen Düren sind wir vorgewarnt“, so Jürgens, „und ich hoffe natürlich, dass wir unseren Vorsprung in der Tabelle halten können. Die Nachbereitung des Spiels gegen Düren verlief schleppend und in den Ferien war kaum etwas machbar. Jürgens selbst hatte Corona, einige Spielerinnen waren ebenfalls erkrankt, schließlich stand auch Urlaub, vor allem Skilaufen, im Vordergrund. Mannschaftstaktisch war also keine sinnvolle Vorbereitung möglich.

Personaldecke eigentlich gut

Erst in der letzten Woche war die Beteiligung besser und die Personaldecke ist eigentlich gut. Einzig Libera Claudia Müller, die schon im Hinspiel nicht zur Verfügung stand, wird in Wachtberg fehlen, aber immerhin ist Anna Sondermann dabei.

Dass der Coach im Hinspiel gegen Wachtberg bei seiner „Wahl“ zur Spielerin des Tages mit Kristin Bürger, Lea Uebach und Anna Sondermann gleich drei Spielerinnen erste Wahl waren, war ein gutes Zeichen. Und darauf hofft Michael Jürgens auch am Samstag in der Eifel. Nur eine Woche später müssen die SFG-Damen noch einmal auswärts ran, bevor sich am 27. Januar der derzeitige Tabellenzweite KT Köln in der SFG-Halle vorstellt. Doch bevor diese Partie zum Top-Duell apostrophiert wird, müssen die Hausaufgaben gemacht werden.

Landesliga

Für die Landesliga-Damen von SFG 2 werden die beiden ersten Spieltage im Januar zur Woche der Wahrheit. Wenn die Mädels von Trainer Peter van Vianen am Samstag beim weiterhin sieg- und punktlosen Schlusslicht VfL Bad Berleburg antreten, ist ein Sieg ebenso Pflicht wie eine Woche später in eigener Halle gegen den Drittletzten Letmather TV.

Zum Saisonstart wurden sowohl Bad Berleburg wie auch Letmathe glatt mit 3:0 bezwungen – doch es sollten bislang die letzten Erfolgserlebnisse bleiben. Danach gab es sechs Niederlagen in Serie und keinen Punkt mehr für die Tabelle. In der Halle „Auf dem Stöppel“ im Wittgensteiner Land soll am Samstag Aufbruchstimmung erzeugt werden.

Die Abstiegsregelung in der Neuner-Staffel zeigt die Schwierigkeit Klassenerhalt gnadenlos auf. Drei Mannschaften steigen direkt ab, der Viertletzte, derzeit SuS Oestereiden, geht in die Relegation. Oestereiden wie auch Letmathe haben im Moment fünf Punkte mehr auf dem Konto als SFG, doch van Vianens Truppe hat ein Spiel weniger.

Mut machen sollten die beiden letzten Spiele der Hinrunde, allen voran das 1:3 gegen Spitzenreiter RC Sorpesee 2, wenngleich das 1:3 in Oestereiden ein Rückschlag war. Doch Trainer van Vianen hofft: „Die Liga ist enger beisammen als es die Tabelle ausdrückt. Ich bin optimistisch, dass wir noch die Kurve kriegen.“

Bezirksliga

Die große Chance auf einen Bigpoint hatten die jungen Mädels von SFG 3 am letzten Spieltag vor Weihnachten vertan. Das deutliche 0:3 gegen Tabellenführer TV Kredenbach-Lohe zeigte die Misere auf: Wenn Trainer Josef Basch nicht seine optimale Besetzung aufbieten kann, geht es schief. Wenn am Sonntag um 13 Uhr SFG 3 den Dritten vom TV Eitorf empfängt, sollte die Personaldecke besser sein. Nur ein Drei-Punkte-Sieg kann die Hoffnung auf den Aufstieg erhalten.

