Echter Klassiker Olpe gegen Wenden am Jahresende

Olpe/Wenden. Am Samstag stehen sich zwei der traditionsreichsten Fußball-Mannschaften des Kreises Olpe im Derby am Kreuzberg gegenüber.

Eine Woche vor dem Weihnachtsfest sind die Fußball-Landesligisten SpVg Olpe und VSV Wenden noch einmal im Einsatz.

Beim Derby am Samstag um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz im Kreuzberg-Stadion wollen sich beide Trainer mit ihren Mannschaften erfolgreich aus dem Jahr 2021 verabschieden. Ottmar Griffel gegen Jörg Rokitte. Die beiden erfahrenen Trainer haben in ihrer langen Karriere schon so viele Vereine trainiert. Kaum zu glauben, aber gegeneinander haben die Übungsleiter noch gar nicht so oft gespielt.

1:3 in Brilon „kein Rückschlag“

Von einem Rückschlag will Olpes Übungsleiter nach der 1:3-Niederlage beim SV Brilon nichts wissen. „Wir sind immer noch Zweiter“, betont Ottmar Griffel, der den Kreuzberg im Sommer verlassen wird. „Keine Mannschaft hat so große Verletzungssorgen. Und Tabellenplatz zwei ist ja nicht so schlecht“, will sich Griffel nicht alles schlechtreden lassen.

Weil Tabellenführer SC Obersprockhövel mit elf Punkten Vorsprung weggezogen ist, müsse man sich neue Ziele setzen. Und dazu gehört für den Coach der Kreisstädter „eine vernünftige und gute Leistung“ im letzten Heimspiel 2021 gegen Wenden. „Das ist eine große Herausforderung“, ist die VSV-Mannschaft für Ottmar Griffel nicht mehr mit der ersatzgeschwächten Elf zu Saisonbeginn zu vergleichen. Denn auch sein Trainerkollege Jörg Rokitte hatte über viele Wochen große personelle Probleme. Das Verletzungspech bleibt den Gastgebern vor dem Derby treu. So hat sich Valentin Wilke, der gerade erst sein Comeback gefeiert hat, beim 1:3 in Brilon erneut verletzt. Dagegen kehren Torhüter Christoph Sauermann und Christian Griffel in den Kader zurück.

Wie sein Trainerkollege Ottmar Griffel ist Wendens Jörg Rokitte froh, im alten Jahr noch einmal spielen zu können. Seine Mannschaft habe sich in den letzten Wochen stabilisiert, auch wenn das 2:2 zuletzt gegen den VfL Bad Berleburg wieder ein kleiner Dämpfer war. „Wir waren nicht konsequent genug, es wäre mehr drin gewesen“, blickt Rokitte auf eine Partie zurück, die aber auch in die andere Richtung hätte gehen können. Denn in der Nachspielzeit parierte VSV-Schlussmann Tom Röcher einen von ihm selbst verschuldeten Foulelfmeter. Dass die Partie in Schönau überhaupt angepfiffen werden konnte, verdankte der Tabellenelfte einer großen Zahl von Helfern, die den schneebedeckten Kunstrasenplatz freiräumten. Für diesen Einsatz schickt Jörg Rokitte „einen großen Dank“ hinterher. „Wir wollten unbedingt spielen“, sagt Wendens Trainer.

Verlieren für Wenden verboten

Das Rokitte-Team hat in den letzten Wochen zwar gut gepunktet, unter anderem beim 3:1-Sieg in Menden. Aber der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nur zwei Punkte. Verlieren in Olpe ist also verboten. „Die Spielvereinigung wird versuchen, wieder in die Spur zu kommen“, glaubt Wendens Übungsleiter nicht, dass die Platzherren die Saison insgeheim schon abgeschenkt haben.

Bis auf Jan Kemper ist der VSV-Kader komplett.

