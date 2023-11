Ein Novum in der südwestfälischen Leichtathletik

Kreis Olpe/Kreuztal Trainer André Kahrweg war überrascht, beim Stützpunkt in Kreuztal erstmals auch Sportler aus dem Kreis Olpe betreuen zu können.

Ohne Fleiß, kein Preis – doch nicht nur des Reimes willen zählt auch der Schweiß dazu, der vorausgesetzt wird, sollen hochrangige Ziele wie Normen für Deutsche Meisterschaften erfüllt werden. „Bis dahin muss aber noch einiges an Schweiß fließen“, sagt auch André Kahrweg, Trainer der LG Kindelsberg Kreuztal und Leiter des FLVW-Stützpunktes in Südwestfalen, als er die erste Zusammenkunft der Leichtathletik-Talente aus der Region in der Stählerwiese in Kreuztal beendete.

Außer André Kahrweg, zuständig für die U16 bis U20, war Regina Freund (LAG Siegen) für die U14 verantwortlich und lernte viele neue Gesichter aus dem Kreis Siegen kennen. „So viele verschiedene Vereine hatte ich bisher noch nicht begrüßen dürfen. Es sind sowohl Kinder der LG Kindelsberg als auch vom CLV Siegerland, TV Dresselndorf, TV Jahn Siegen und der LAG Siegen dabei gewesen“, lobte Regina Freund die Bereitschaft zur vereinsübergreifenden Kooperation.

23 Athleten aus sieben Verreinen

Stützpunkttrainer André Kahrweg zeigte sich sichtlich überrascht, zum ersten Mal auch Sportlerinnen und Sportler der U18 aus dem Kreis Olpe unter seine Fittiche nehmen zu können. „Das ist ein Novum. Ich bin total froh, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Olpe und Lennestadt meiner Einladung gefolgt sind. Das Niveau der Gruppe wird damit nochmal deutlich gesteigert“, freute sich Kahrweg über die Verstärkung.

Unter den insgesamt 23 Athletinnen und Athleten aus sieben Vereinen waren auch einige, die dem westfälischen Landeskader angehören wie Maja Blagojevic, Hannah Bauermann (beide Skiclub Olpe) und Ben Tröster (TSG Lennestadt) aus dem Kreis Olpe wie auch Lilith Stenger und Lukas Kasusch (beide LG Kindelsberg) aus dem Nachbarkreis. Das Aufgebot aus dem Kreis Olpe vervollständigten Lena Hurajt (SC Olpe) sowie Maja Tröster, Simon Schulte und Liam Jankowsky (alle TSG Lennestadt). Als Trainerin assistierte zudem Paula Glasow vom Skiclub Olpe.

Akribische Arbeit

„Neben einem Warm-Up-Spiel standen insbesondere die Hürden auf dem Trainingsplan. Hier wurde sehr akribisch an der Technik gearbeitet“, wies Kahrweg kurz auf erste Inhalte des Programms hin. „Außerdem haben wir heute viel mit Kleinhürden trainiert, um die Schrittmuster der Sprinter und Sprinterinnen zu festigen. Das hat in dieser Konstellation schon richtig Spaß gemacht“, fasste der Coach das weitere Training zusammen.

„Es ist gut, dass wir die Zusammenarbeit intensivieren“, sieht Karl-Heinz Besting von der Olper Leichtathletik in dieser Form des gemeinsamen Trainings einen Meilenstein des Miteinanders und weniger des Gegeneinanders. „Bei Wettkämpfen sind unsere Athleten natürlich Konkurrenten, aber in freundschaftlicher Weise arbeiten wir alle daran, die Leichtathletik in Südwestfalen grundsätzlich weiterzubringen.“

Fokus auf die DM im Februar

TSG-Trainer Jochen Meyer hofft auf einen Neuzugang, damit auch seine Jungs einen Angriff auf die Hallen-DM-Norm der U20 über 4x200 Meter starten können. Mit Ben Tröster hat er natürlich einen Hochkaräter im Quartett, aber auch Simon Schulte und Liam Jankowsky haben sich 2023 enorm gesteigert. Mit einem starken vierten Mann hoffen sie die Qualifikation für die U20-DM am 24./25. Februar knacken zu können.

„Ab November trainieren dann beide Gruppen wieder in Siegen in der Kreissporthalle“, stellt André Kahrweg den Kompass für die beginnende Wintersaison, „die ersten Wettkämpfe der Hallensaison stehen dann im Dezember auf dem Programm.“ Die Kreissporthalle in Siegen biete durch die dort vorhandene Sprinthalle mit Tartanbelag bessere Trainingsbedingungen als die Kreissporthalle in Olpe, so Karl-Heinz Besting und sieht demzufolge auch Vorteile für die Athleten aus dem Kreis Olpe.

