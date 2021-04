Ein Olper spielt erstmals für die SpVg Olpe

Olpe. Er wohnt in der Kreisstadt, doch das Trikot seines Heimatvereins trägt er ab Sommer zum ersten Mal.

Die SpVg Olpe bastelt erfolgreich an ihrer Landesliga-Mannschaft für die Saison 2021/22. Ein gutes halbes Dutzend neue Spieler konnte Björn Schneider, der Sportliche Leiter der Spielvereinigung bereits vermelden. Zuletzt die Rückkehrer von Verteidiger Matthias Pfaffenrot vom Westfalenligisten FC Lennestadt.

Und bei den Neuzugängen dabei ist auch ein echter Olper, der allerdings noch nie für die SpVg Olpe gespielt hat. Der 19-jährige Kevin Oleschuk wechselt im Sommer von der A-Jugend der Sportfreunde Siegen, die in der Westfalenliga auf dem zehnten Platz steht, an den Kreuzberg. „Wir haben bisher sehr gute Erfahrungen mit Spielern aus der Siegener Jugend gemacht. Ich hoffe, dass Kevin in diese Fußstapfen treten wird“, sagte Björn Schneider bei der Verkündung des Wechsels von Kevin Oleschuk Mitte März.

Super Team und Top-Trainer

Kevin Oleschuk freut sich auf seinen neuen Verein. „Es passt alles. Wir haben ein junges und starkes Team und mit Ottmar Griffel einen Top-Trainer“, so Kevin Oleschuk zu den Motiven seines Wechsels aus Siegen in seine Heimatstadt Olpe. Kevin Oleschuk soll bei der SpVg Olpe die linke Seite verstärken: „Über links habe ich fast vom Linksaußen bis zum Linksverteidiger alle Mannschaftsbereich durch. Hier habe ich auch meine Stärken. Zuletzt war ich meist Linksverteidiger.“

Seine Karriere begann bei den Sportfreunden Möllmicke. Acht Jahre – bis zur D-Jugend -spielte Kevin Oleschuk für die Möllmicker. Es folgten zwei Jahre in der C-Jugend der SK RHID-F (Rüblinghausen/Hillmicke/Iseringhausen/Dahl-Friedrichsthal). Oleschuk denkt gerne daran zurück: „Die hatten eine sehr gute Jugendarbeit. Meinem damaligen Trainer Robin Brucker habe ich sehr viel zu verdanken. Es waren zwei tolle Jahre.“

Ehrgeiziger Linksfuß

Robin Brucker, der seit vergangenem Sommer den A-Kreisligisten FSV Gerlingen II trainiert, gibt das Kompliment zurück: „Kevin war ein sehr guter Linksfuß. Er spielte damals noch im Offensivbereich. Er war sehr ehrgeizig. Ich war immer sehr zufrieden mit seiner Leistung. Kevin hat immer alles in die Waagschale gelegt, um Erfolg zu haben.“

Bitter sei für ihn gewesen, dass Kevin Oleschuk beim größten Erfolg, dem Bezirksliga-Aufstieg 2017 nicht bis zum Ende dabei war. „In der Aufstiegsrunde hat er noch die ersten beiden Spiele mitgemacht. Er hatte sich dann aber für den Wechsel nach Siegen entschieden. Und da gab es Überschneidungen mit den Wechselrichtlinien, so dass Kevin nicht mehr spielen durfte. Das tat mir sehr leid, erzählt Robin Brucker.

Vier Jahre lang trug der 21-Jährige anschließend das Trikot der Sportfreunde Siegen, in der B- und A-Jugend. „Das war schon eine tolle Zeit. Vor allem das erste B-Jugend-Jahr mit Spielen gegen Borussia Dortmund, Schalke 04 oder den SC Paderborn war ein tolles Erlebnis. Auch zeitlich hat es trotz dreimaligem Training und Spiel am Sonntag immer geklappt. Bis auf zwei oder drei Verletzungen war ich auch immer fit. Ich bin sehr froh und habe es nie bereut, dass ich vor vier Jahren das Angebot angenommen und den Schritt gewagt habe, nach Siegen zu gehen“, erzählt Kevin Oleschuk. Nun geht es zurück in den Kreis Olpe.

Oben mitspielen

Mit der SpVg Olpe, die auf dem dritten Platz der Landesliga steht, will Kevin Oleschuk an die Erfolge in dieser Saison anknüpfen und sie vielleicht sogar toppen. „Ich möchte der Mannschaft helfen. Wir möchten möglichst weit oben stehen. Sicher schielt man ein bisschen auf die Westfalenliga. Ein Westfalenliga-Aufstieg wäre schon eine schöne Sache.