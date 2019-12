Ottfingen. Sechs Siege in Folge: Das ist mal eine Ansage des SV Ottfingen an die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga 5.

Zum Rückrundenstart setzte sich der SVO im Derby gegen Aufsteiger RW Hünsborn II deutlich mit einem 3:0 (1:0) Heimsieg vor 241 Zuschauern durch. Zudem profitierten die Ottfinger vom Punktverlust von TSV Weißtal gegen den FC Altenhof. Unterm Strich steht der zweite Tabellenplatz. Auf der anderen Seite fand die kleine Serie des Neulings vom Löffelberg am Ottfinger Siepen ein Ende.

Zum ersten Mal in dieser Saison konnte der Ottfinger Trainer Uwe Kipping seine beste Mannschaft auf den Platz bringen. Spielmacher Julian Scheppe kehrte nach langer Pause wieder in die Schaltzentrale des Ottfinger Spieles zurück und setzte sofort wichtige Akzente. „Es war ein ganz schwieriges Spiel, aber unser Sieg war auf Grund der reiferen Spielanlage mehr als verdient“, bilanzierte Uwe Kipping, „das Führungstor von Enrico Balijaj war heute der Dosenöffner“.

Schwierige Platzverhältnisse

Es waren schwierige Verhältnisse am Siepen. Schiedsrichter Torben Schade (Plettenberg) konnte sich nicht zu einer Absage durchringen. Rutschpartien waren hüben und drüben an der Tagesordnung, somit war ein echter Spielfluss nicht möglich.

Der letztjährige Vizemeister nahm von Beginn an das Heft des Handels in die Hand. Seine Spielweise war durchdachter, doch präzise Kombinationen waren im ersten Durchgang schwierig. So verpasste Fabian Kolb in der 15. und 20. Minute die frühe Führung, als er zwei genaue Zuspiele von Luca Valido nicht im Hünsborner Gehäuse unterbringen konnte.

Der Aufsteiger hatte von RWH-Trainer Ansgar Arns eine kontrollierte Offensive verordnet bekommen. So konnte Marlon Ezkewe (32.) den guten Ottfinger Torhüter Gabriel Joos nicht überwinden, der mit einer riesigen Parade einen Rückstand verhinderte und anschließend das Glück des Tüchtigen hatte, als ein Kopfball von Daniel Niklas das Ziel knapp verfehlte.

Die individuelle Klasse von Torjäger Enrico Balijaj zeigte sich in der 38. Minute. Mit einem platziert gezirkelten Freistoß genau in den Winkel bezwang er den guten Hünsborner Torhüter Jannik Freund zur 1:0 Pausenführung, es war sein zwölfter Saisontreffer in der Spielzeit.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber alles weiter im Griff und dominierten weiter am Siepen. Die Vorentscheidung in diesem Spiel. Fabian Kolb (55.) traf zum 2:0 aus dem Gewühl heraus. Der Ottfinger nutzte ein Durcheinander in der Gästeabwehr.

Hinterher protestierte der Aufsteiger wegen eines Foulspieles am Hünsborner Kapitän Dennis Niklas. Endgültig machte der eingewechselte Patrick Diehl in der 77. Minute den Deckel drauf. Einen von Enrico Balijaj getretener Freistoß konnte er freistehend einnicken.

Kipping wechselt glücklich ein

Jetzt waren alle Messen gelesen. Die Chance zum Anschlusstreffer vergab Daniel Niklas in der 73. Minute, als er freistehend vor dem Ottfinger Gehäuse verzog. Mit dieser Einwechslung hatte Trainer Uwe Kipping ein glückliches Händchen.

Hünsborns Co-Trainer Christian Kadimsky, der den erkrankten Trainer Ansgar Arns vertrat, bilanzierte: „Bei diesen schwierigen Platzverhältnissen wäre eine Absage sicher die bessere Entscheidung gewesen, dennoch ist der Ottfinger Sieg mehr als verdient.“