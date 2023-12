Entscheidungen beim SV Rothemühle

Avdi Qaka Trainer des SV Rothemühle kehrt mit dem SV Rothemühle an seine alte Wirkungsstätte an den Rüblinghauser Birkendrust zurück.

Rothemühle Fußball-Bezirksligist SV Rothemühle hat wichtige Personalien für die Saison 2024/25 geklärt.

So freut sich der Vorstand vom Rothenborn sehr, dass die Trainer der beiden Seniorenmannschaften, Avdi Qaka (Erste) und Tim Stallmann (Reserve), auch in der Saison 2024/25 an der Seitenlinie stehen werden. Darauf einigten sich die beiden Übungsleiter mit der Vereinsführung. Das teilten Dominik Quast und Eric Barthel, Ressort Sport beim SV Rothemühle, am Montagabend mit.

„Für den SVR stand eine Vertragsverlängerung außer Frage und daher sind wir sehr froh, dass uns beide nach kurzen und intensiven Gesprächen, Ihre Zusage gegeben haben. Die Mannschaften stehen im oberen Drittel der Tabelle und spielen attraktiven Fußball. Gerade bei der 1. Mannschaft ist das trotz vieler verletzungsbedingter Ausfälle nicht hoch genug anzurechnen. Mit beiden Trainern sehen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt, jetzt gilt die volle Konzentration einen schlagkräftigen Kader für die neue Serie auf die Beine zu stellen,“ so die sportliche Leitung um Dominik Quast und Eric Barthel.

Avdi Qaka: „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und bin überzeugt das wir gemeinsam noch einiges erreichen können. Ziel für die Zukunft sollte es sein den Kader etwas zu verjüngen, aber gleichzeitig das Niveau zu halten, dann ist noch einiges möglich.“

Tim Stallmann: „Aktuell macht es mir eine Menge Spaß mit der Truppe und von daher war es für mich klar, weiter mit den Jungs zu arbeiten. Das der komplette Kader für die neue Saison zugesagt hat spricht für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.“ Mit dem aktuellen Kader der 1. Mannschaft laufen die Gespräche noch, aber auch hier befinden wir uns auf einem guten Weg. Mit potenziellen Neuzugängen befinden wir uns im guten Austausch und hoffen auf baldige Zusagen.

