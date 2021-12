Erfolgsduo der SG Finnentrop/Bamenohl II bleibt zusammen

Bamenohl. Die zweite Mannschaft der SG steht ungeschlagen an der Tabellenspitze der Kreisliga B.

Diese Nachricht kommt wenig überraschend: Fabian Schmidt und Michael Hennes verlängern ihre Verträge als Trainer der SG Finnentrop/Bamenohl II, die aktuell ungeschlagener Tabellenführer der Kreisliga B ist. Beide gehen damit in Ihre vierte Saison.

„Ein Erfolgsduo, das seine erfolgreiche Arbeit in der Reserve der SG fortsetzen will“, schreibt die SG Finnentrop/Bamenohl in ihrer Pressemitteilung. Nach 16 Spielen überwintert die SG nicht nur auf einem der drei Aufstiegsplätze, sondern führt ungeschlagen die Tabelle der Kreisliga B an. Seit dem Einstieg der beiden Trainer konnte die Mannschaft im taktischen, sowie individuellen Bereich stetig weiterentwickelt werden. „Die Konstanz im Team und auf der Trainerposition haben für diese positive Entwicklung gesorgt“, ergänzt der Verein.

Training auf Top-Niveau

Im Trainingsalltag teilen sich die beiden Trainer die Aufgaben und schaffen es, ein Training auf absoluten Top-Niveau zu gestalten. Michael Hennes ist neben seiner Rolle als Trainer auch noch als Spieler aktiv. „Er schafft es perfekt diese nicht einfache Doppelrolle auszuführen und ist ein absoluter Leader auf dem Platz. Wichtig dabei, er vernachlässigt kein bisschen seine Trainerrolle und weiß in welchen Momenten er auch von Innen Impulse geben muss“, lobt Simon Machula, Sportlicher Leiter der SG.

Fabian Schmidt hingegen konzentriert sich schon seit seiner vorherigen Aufgabe als Sportlicher Leiter eher von außen auf die Geschehnisse auf dem Platz. „Fabian ist ein sehr ambitionierter Trainer und hat daher auch in diesem Jahr seine B-Lizenz in Kaiserau gemacht. Er hat ein gutes Auge für Spielsituationen und schafft es, die Mannschaft immer wieder taktisch gut einzustellen“, erklärt Machula.

Jugendspieler integrieren

Die beiden jungen Trainer wollen auch in der neuen Saison an der Weiterentwicklung der Mannschaft arbeiten. Man will junge Spieler aus der Jugend integrieren und mit gezielten Neuzugängen die Mannschaft verstärken. Der Grundstein jedoch ist die Beständigkeit im Kader und daher ist es umso erfreulicher, dass der Großteil der Mannschaft bereits zugesagt hat.

Mit einer klaren Spielphilosophie, einer hohen Qualität und einem starken Teamgeist möchte man daran arbeiten, dass es im nächsten Jahr A-Liga Fußball in Bamenohl gibt.

