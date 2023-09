Erstes Spiel für BG Olpe/Siegen nach deutschem WM-Triumph

Olpe. Basketball-Regionalligist BG Olpe/Siegen empfängt BBA Hagen 2 zum Saison-Heimdebüt.

„Ich hoffe, dass der heimische Basketballsport von dem WM-Triumph profitiert“, drückte Tom Kleine, Pressesprecher der Black Flyz des TV Olpe, seine ungebrochene Begeisterung für das Spiel auf zwei Körbe aus. Doch diese Aussage bezog sich vor allem auf den erhofften Run in die Vereine. Wenn an diesem Samstag um 17 Uhr die BG Olpe/Siegen ihr Heimspieldebüt der 2. Regionalliga gegen BBA Hagen 2 bestreitet, erwarten die Verantwortlichen lautstarke Unterstützung von der Tribüne.

Bei der Visite am Mittwochabend beim Training der Korbjäger von Bigge und Sieg fehlte der Topscorer aus der Vorbereitung – David Thompson. „Er hat kurzfristig ein Angebot aus dem Irak angenommen“, erklärte der Sportliche Leiter Daniel Baethcke, „da konnten wir finanziell nicht mithalten.“ Und der neue Coach Maximilian Steeb ergänzte: „Schade, er war die tragende Säule in der Vorbereitung.“ Zudem steht auch der Ukrainer Oleg Drahanchuk nicht mehr zur Verfügung. Baethcke wäre nicht Baethcke, hätte er keinen Ersatz parat.

Auf der Basketball-Börse sei er mit dem 29-jährigen Bosnier Damir Kasun fündig geworden. Er war jetzt gerade mal eineinhalb Wochen im Training, so Trainer Steeb, „und ich erhoffe mir, dass er Verantwortung auf der Position Eins übernehmen wird. Er sucht mehr den Mitspieler als den eigenen Abschluss.“

Mit der Zweitvertretung der Basketball-Akademie Hagen stellt sich eine junge, hungrige Mannschaft in der Halle am Seeweg vor. Hervorgegangen aus den Traditionsclubs Boele Kabel und Fichte Hagen werden nun die Kräfte gebündelt. „Hierdurch sollen in Zukunft mit viel Kompetenz und Enthusiasmus Jugendliche für Basketball begeistert und sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport optimal gefördert werden“ (Homepage der „Akademiker“).

Personallage verbessert

Abgesehen von den beiden Abgängen Thompson und Drahanchuk hat sich die Personalsituation gebessert. Die Center Waldemar Gomer wie auch Thabiso Mkwanazi sind wiederhergestellt. Hüseyin Souleiman musste zuletzt eine Trainingspause einlegen, ist aber auch wieder dabei. Schließlich hat Marcel Weiß nach seiner langen Verletzungspause zumindest mit dem Fitnesstraining wieder begonnen. „Der Doc hat dafür grünes Licht gegeben.“

Nicht eingesetzt werden darf Phillip Becker, der derzeit gesperrt ist – nach seinem fragwürdigen Einsatz in der Landesliga von BG Olpe/Siegen 2.

Die Gäste werden mit dem Selbstbewusstsein eines 80:70-Auftaktsieges gegen Aufsteiger BC Leopoldshöhe antreten. Bei Maximilian Steeb kommt schon viel Vorfreude bei seinem Heimspieldebüt auf: „Der Gegner interessiert mich weniger, wir sind voll auf uns fokussiert.“ Agieren, nicht reagieren ist sein Motto.

Daniel Baethcke erinnert noch einmal an das Top-Angebot an die Fans: „Elf Heimspiele, elf Freigetränke. Und das für 50 Euro. So lautet der Deal der Black Flyz. Und als Zugabe gibts die Pokalspiele noch oben drauf.“ Der Support der Black Flyz startet am Samstag um 17 Uhr.

