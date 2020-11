Extremsport: Tobias Lautwein findet das Non-Plus-Ultra

Bequemer geht es nicht. Der Fitnessraum im Souterrain. Die Laufstrecke vor der Haustür. Die Kinder als Trainingsmittel. Doch die unzähligen Pokale und andere Erinnerungen an große Erfolge deuten auf alles andere als ein Kinderspiel hin. Die Meriten im Regal und an der Wand lassen nur bedingt erahnen, was hinter den Leistungen und Anstrengungen steckt.

Wenn der eigene Trainingsraum von Extremsportler Tobias Lautwein eher an einen Folterkeller als an einen Hobbyraum erinnert, wenn Ringe an der Decke hängen, wenn schweres Gerät auf Bearbeitung wartet – dann stehen besondere Herausforderungen an. Hyrox.

Hyrox? Was ist das eigentlich? „Woher der Begriff kommt, weiß ich auch nicht so recht“, muss der 33-jährige Grundschullehrer eingestehen. Aber das ist selbst beim Googeln nicht ausfindig zu machen. Hyrox ist eine erst 2017 ins Leben gerufene Sportart, die Laufen und Workouts in höchst intensiver Form kombiniert - und der Superathlet aus Altenhof hat sich an die 2. Position der aktuellen Weltrangliste katapultiert, eingerahmt von zwei US-Amerikanern.

Deutscher Berglaufmeister

Für den vielseitigen Sportler ist es das Non-Plus-Ultra auf der Suche nach der für ihn besonderen Sportart. Zwischen 2005 und 2016 war er aktiver A-Klasse-Rennradfahrer, auch in der Bundesliga. Dass er auch die zehn Kilometer auf der Straße in einer 33er-Zeit laufen kann, spricht für seine sportliche Bandbreite. Kein Wunder, dass er 2016 und 2017 zwei Mal deutscher Meister im Duathlon wurde. Die SG Wenden führte er 2019 auch zur Deutschen Berglaufmeisterschaft.

Und doch genügt ihm das alles noch nicht – oder nicht mehr. „Nur Laufen oder nur Radfahren, das wurde mir zu eintönig, ich brauche Abwechslung“, erzählt der Vater zweier Kinder, die er in sein umfangreiches Trainingsprogramm einbaut, und lacht: „Zwei meiner wöchentlichen Laufeinheiten absolviere ich mit Fahrradanhänger, in dem beide Kinder sitzen, als zusätzliche Kraftkomponente.“ Die Trainingsstrecke hat er ja direkt vor der Haustür.

Denn Laufen muss Tobias Lautwein auch bei dem ultimativen Wettkampf Hyrox. „Acht Mal müssen tausend Meter in einer großen Halle absolviert werden, und nach jedem Lauf ist ein besonderes Workout zu bewältigen.“ Workout: eigentlich nichts anderes als Fitness-Übungen, die in jedem Studio, aber auch zuhause durchgeführt werden können. Doch Workouts für Hyrox ist dann doch „ein bisschen mehr“.

Allein schon die Vorstellung dieser einzelnen Workouts, die Lautwein aufzählt, treibt dem Alltagssportler die Schweißperlen auf die Stirn. Der Laie denkt nur „Verdammt hart“. Dem ersten Lauf folgt der Ski-Ergometer, vergleichbar dem Stockeinsatz beim Skilanglauf über tausend Meter, dann wieder tausend Meter laufen und einen 175 Kilogramm schweren Schlitten über eine Distanz von zweimal 25 Meter schieben.

Schlittenziehen mit 125 Kilogramm

Dem nächsten Tausender folgt das Schlittenziehen mit 125 Kilogramm. Die Laufeinheiten zwischen den Workouts müssen sich ja fast wie eine Erholung anfühlen, denn schon stehen Sprünge aus einer Liegestützposition heraus über insgesamt 80 Meter auf dem Programm. So ganz nebenbei läuft unbarmherzig die Uhr, die jeder Hyrox-Athlet im Nacken spürt – neben dem Gegner, der vielleicht in Sichtweite ist.

Den tausend Metern auf der Bahn folgen erneut tausend Meter – auf einem imaginären Ruderboot, dem Ruderergometer. Die nächsten Workouts sind nicht minder hart. Auf zweihundert Meter müssen zwei Kugelgewichte von je 32 Kilogramm getragen werden. Wieder Laufeinheit, um dann hundert Meter mit einem 30 Kilogramm schweren Sandsack auf den Schultern mit Ausfallschritten zurückzulegen. Den krönenden Abschluss bilden dann die hundert Wallballs. „Da muss ein neun Kilo schwerer Medizinball auf eine Höhe von drei Metern aus der tiefen Kniebeuge auf ein rundes Schild gestoßen werden“, erläutert Tobias Lautwein das finale Workout, „und das einhundert Mal“. Auf seine Hausaufgaben freut sich auch Töchterchen Hanna: neun Kilogramm schwer. Wenn Papa sie vor dem Haus in die Luft befördert, ist Jauchzen vor Vergnügen angesagt.

Es liegt nahe, dass er sich auch als „OCR-Athlet“ bezeichnet. OCR: Obstacle Course Racing oder kurz „Extremhindernislauf”. Dabei werden Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Balance und Koordination gefordert – alles motorische Eigenschaften, die dem Ultraexperten Lautwein nicht nur entgegenkommen, sondern von ihm geradezu eingefordert werden. Einen dieser ultimativen Hindernisläufe, den Strong Viking, hat der Altenhofer natürlich auch schon absolviert. „Strong Viking“, erklärt Lautwein , „ist eine Hindernislaufserie in Holland, Belgien und Deutschland, wo in der Elitestartwelle die besten Extremhindernisläufer aus ganz Europa an den Start gehen. Es muss eine Distanz von über 19 Kilometern mit bis zu 50 Hindernissen zurückgelegt werden. Dazu gehören Hangel-, Krabbel-, Kletter-, und Schwimmhindernisse sowie Trageaufgaben.“

Tobias Lautwein ist Extremsportler, aber kein Profi. Er hat einen bürgerlichen Beruf und eine Familie. Da gibt es genug zeitlich begrenzende Faktoren für den Trainingsaufwand. „In meiner aktiven Zeit als Rennradfahrer betrug der zeitliche Aufwand etwa 20 bis 22 Stunden für 500 Kilometer pro Woche. Zeit für Ausgleichssport gab es kaum.“ Und so kam der Altenhofer über den Extremhindernislauf zum Hyrox-Wettkampf, der erst 2017 ins Leben gerufen wurde. Extreme Vielseitigkeit ist jetzt gefragt.

Töchterchen Hanna als „Ball-Ersatz“

Vor der Pandemie katapultierte er sich zum Hyrox-Weltklasseathleten. Platz 2 in der Weltrangliste und viel Vorfreude auf die 2. WM Anfang April 2020 in Berlin – geplatzt. Und doch hofft er auf 2021.

Lautweins Ziel für das nächste Jahr ist es, sich in der Hyroxweltspitze zu etablieren, einige deutsche Events zu gewinnen und bei der Weltmeisterschaft unter die besten fünf Athleten zu kommen. Im Bereich OCR möchte er in Deutschland weiter mit den besten drei Athleten mithalten können. Dabei ergänzen sich beide Sportarten vorzüglich. Die Vorbereitung für seine hohen Ziele beginnen zuhause: im eigenen Fitnessraum, auf dem Radweg vor der Haustür – und seine Kinder sind Trainingsmittel, ob im Fahrradanhänger oder wie die einjährige Hanna, die den 9-Kilogramm-Wallball ersetzt. Seine Lauf-Bestzeiten mit Fahrradanhänger samt Kindern können sich sehen lassen: 10 Kilometer 37:39 Minuten und Halbmarathon 1:19:20 Stunden. Wer schafft das schon ohne Zusatzbelastung?