Familie Feldmann aus Attendorn: Hier regiert der Handball

Attendorn. In der Familie Feldmann aus Attendorn gibt es eine gemeinsame Leidenschaft: Den Handballsport!

Durch ihn wurden sie sowohl im Kreis Olpe als auch im Siegerland bekannt. Monika Feldmann blickt auf eine erfolgreiche Laufbahn beim TuS AdH Weidenau (1971 bis 1982) und bei den Sportfreunden Ennest (1983 bis 1986) zurück.

Beim TuS AdH Weidenau, damals noch eine Handball-Hochburg, startete sie ihre Erfolgsgeschichte, die nach diversen Aufstiegen erst in der Regionalliga, damals die zweithöchste Spielklasse, endete. Auf der Königsposition im linken Rückraum und als Abwehrchefin ragte sie heraus. „Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft mit klaren Hierarchien“, berichtet Monika Feldmann. Mit Vergnügen schaut sie auch auf die gemeinsamen Unternehmungen außerhalb des Spielfeldes zurück.

Auch im Ehrenamt in Ennest aktiv

Im Juni 1983 wechselte Monika Feldmann nach Ennest, war maßgeblich am Verbandsliga-Titel und Aufstieg in die Oberliga beteiligt. „Der Sport hat mir viel gegeben. Aber man kann nicht immer nur nehmen. Um die Vereine aufrecht zu erhalten, sollte man auch geben“, sagt Monika Feldmann und brachte sich schon während und auch nach ihrer aktiven Zeit in die Vereinsarbeit ein, ob als Übungsleiterin, Frauenwartin, Kassiererin und Jugendwartin.

Ihr Mann Rudolf war ein exzellenter und trickreicher Rückraumspieler beim TuS AdH Weidenau. „Heute würden man sagen, Rudolf war ein Matchwinner“, erinnert sich Werner Haas, langjähriger journalistischer Begleiter des Handballs. Nach seiner aktiven Zeit trainierte Rudolf Feldmann mehrere Jahre die Landesligamannschaft des TV „Hoffnung“ Littfeld, ehe er zu seinem Stammverein Sportfreunde Ennest zurückkehrte.

Es lag quasi im Blut, dass auch die Söhne Michael und Christian früh Handballluft schnupperten. Allerdings hatte es ihnen auch der gelbe Tennisball angetan. „Wir haben beide gut gespielt, aber letztlich haben wir uns für den Mannschaftssport entschieden“, erzählt Christian Feldmann. Michael (37) erlernte sein Handball-ABC bei der SG Attendorn/Ennest. Der weitere Weg führte ihn zum RSV Eiserfeld. Dort spielte er in A- und B-Jugend.

Größter Erfolg war der Westfalenmeistertitel. Anschließend ging es zum ersten Mal zum TuS Ferndorf. In der Stählerwiese spielte der gebürtige Attendorner von 2001 bis 2004 in der Oberliga Westfalen.

Bis in die 2. Bundesliga Nord

Der Weg führte ihn anschließend aufgrund seines Lehramtsstudiums bis 2007 zur HSG Augustdorf/Hövelhof in die 2. Bundesliga Nord. „So konnte ich ambitioniert Leistungssport betreiben und gleichzeitig mein Studium mitfinanzieren“, so Michael Feldmann.Nach der Insolvenz der HSG wechselte er im Sommer 2007 für drei Jahre in die Regionalliga Nord zur HSG Barnstorf/Diepholz.

Rückblickend sagt er: „Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Zum einen hatten wir eine starke Truppe, zum anderen waren wir sportlich in den drei Jahren erfolgreich.“ Anschließend ging es für den technisch versierten und schnellen Spielmacher zurück zum TuS Ferndorf. Nach den Drittliga-Meistertiteln 2011 und 2012 beendete der Kapitän seine aktive Laufbahn aus beruflichen Gründen. Die Handballpause dauerte allerdings nicht lange .Seit 2015 trainiert er die Zweite des TuS in der Oberliga.

Beide Jungs technisch versiert

Auch sein vier Jahre jüngerer Bruder Christian Feldmann wuchs bei der SG Attendorn/Ennest aus, um mit 17 Jahren zur SG Schalksmühle-Halver zu gehen. Dort spielte der Rechtshänder 2005 in der A-Jugend-Oberliga der JHG Mark-Süd und parallel in der Verbandsliga-Reserve. „In dieser Zeit hat Trainer Axel Meyrich Christian das nötige Rüstzeug mit auf den Weg gegeben“, berichtet Monika Feldmann.

Ab 2006 war Christian Feldmann Spielmacher der ersten SGSH-Mannschaft in der 3. Liga West. Parallel trainierte er ab 2008 eine Jugendmannschaft der HSG Herdecke/Ende, mit der er 2016 in die A-Jugend-Bundesliga aufstieg und er spielte außerdem erfolgreich Beach-Handball mit dem BC Sanddevils Minden, mit dem er 2009, 2010 und 2015 Deutscher Meister im Sand wurde.

Zwei Hüftoperationen stoppten Im Jahr 2016 Christian Feldmanns Weg bei der SG Schalksmühle-Halver. Seine aktive Zeit setzte er dann beim TV Olpe fort und schaffte mit den Kreisstädtern den Sprung in die Handball-Landesliga. „Ich hatte körperliche Probleme, habe die Saison aber noch gut über die Bühne gebracht“, erinnert sich Christian Feldmann.

Beitrag zum Aufstieg des TV Olpe

Anschließend ging der Weg zum OSC Dortmund in die Verbandsliga. „Es war die erste planmäßige Trainerstelle“, sagt Christian Feldmann, der sich dort viele Sporen verdiente. 2018 wechselte er als Trainer zum Oberligisten ASV Hamm Westfalen II.

Der Aufstieg in die 3. Liga in der abgebrochenen Saison 2019/2020 bildete den krönenden Abschluss seiner Zeit in Hamm. „Es waren zwei perfekte Jahre“, bilanziert Christian Feldmann, der „nach 15 intensiven Jahren als Spieler und Trainer“ nun eine Handballpause einlegt – spätere Rückkehr nicht ausgeschlossen. Die Burschen sind sportbegeistert und im Handball ihren Weg gegangen.