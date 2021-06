FC Altenhof erfüllt sich langgehegten Wunsch: Ein Kleinspielfeld

Altenhof. Der FC Altenhof ist happy: Ein Kleinspielfeld steht nun am Sportplatz Winterhagen.

Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres hatten die Planungen für die bereits seit Jahren auf dem Wunschzettel vieler junger Spieler stehende und abschließend ungefähr 38.000 Euro teure Maßnahme begonnen. „Wir sind total happy, dass wir das realisieren konnten“, sagte Frank Stahl, 1. Vorsitzender des FC Altenhof, „wir haben immer viele Kinder auf dem Sportplatz, die mussten runter, wenn Training oder Spiel waren, jetzt können sie dort kicken.“

Nachdem die Förderzusagen durch das Landes-Sportprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ in Höhe von etwa 16.000 Euro und der Gemeinde Wenden in Höhe von 10.000 Euro eingegangen waren, hatte der Vorstand des FC Altenhof umgehend mit der Umsetzung begonnen. Trotz der Corona-Problematik fiel dann der Startschuss mit der Bestellung des Kleinspielfeldes.

Mitglieder im Einsatz

Die Erdarbeiten wurden vom E-Jugendtrainer der Jugendspielgemeinschaft und Tiefbauer Michael Peukert durchgeführt. Bereits in diesen Tagen waren immer wieder Mitglieder des FC Altenhof unterstützend und Corona-konform im Einsatz. Nachdem mit schwerem Gerät entsprechend Vorarbeit geleistet wurde, konnten weitere Arbeiten wie zum Beispiel Randstein- und Betonarbeiten von Mitgliedern des Vereins übernommen werden.

Pünktlich wurden die vorbereitenden Arbeiten fertiggestellt, so dass der Montage des Kleinspielfeldes zum Wunschtermin Ende April nichts im Wege stand. Bandensystem und Kunstrasen fehlten noch, und am 1. Mai waren dann auch diese Arbeiten abgeschlossen. Frank Stahl: „Es ist richtig schön geworden und passt wunderbar in die Anlage.“

Hoffen auf baldige Einweihung

Der Vorstand des FC Altenhof bedankt sich sehr beim Land NRW, der Gemeinde Wenden sowie der Sparkasse und der Volksbank für die finanzielle Unterstützung. Darüber hinaus dem Gemeindesportverband Wenden für die Unterstützung beim Projekt „Moderne Sportstätten 2022“ , sowie bei Allen die bei der Planung und Umsetzung geholfen haben.

Erfreut vermeldet der Vorstand, dass Mitglieder aus allen Mannschaftsteilen, auch der Jugendabteilung und den Seniorenteams, bei den insgesamt etwa 230 ehrenamtlichen Arbeitsstunden mitgeholfen haben.

Die Verantwortlichen des FC Altenhof hoffen nun, dass das Kleinspielfeld in Kürze eingeweiht und dann von Klein und Groß rege in Anspruch genommen wird.

