FC Altenhof gelingt Coup: Oberliga-Spieler kommt

Altenhof Auf einen Rückkehrer zur neuen Saison freut sich Fußball-Bezirksligist FC Altenhof.

Nach gut einem Jahr am Bamenohler Schloss wechselt Lukas Dettmer zur kommenden Saison wieder an den heimischen Winterhagen.

Aktuell bestritt der 26-jährige Linksfuß zehn Oberligaspiele für die SG Finnentrop/Bamenohl. „Lukas war unser absoluter Wunschspieler. Wir sind überaus glücklich, dass er sich wieder für uns entschieden hat“ so der Sportliche Leiter Patrick Nies, „Lukas ist ein absolut ehrgeiziger Spieler. Hohe Laufbereitschaft und Tempo zeichnen ihn aus, dazu hat er die richtige Einstellung und gibt immer 110 Prozent. Wir wollen, dass Lukas hier eine Führungsrolle auf und neben dem Platz übernimmt.

Bei der SG konnte Lukas Dettmer sich noch einmal fußballerisch weiterentwickeln. Nies: „Und davon soll unsere Mannschaft und gerade unsere jungen Spieler in den nächsten Jahren auch profitieren.“ FCA-Trainer Mike Brado ergänzt: „Lukas bringt enorm viel Qualität mit und wird unser Flügelspiel bereichern. Er hat ein sehr gutes Spielverständnis und einen starken linken Fuß. Auch neben dem Platz ist er für uns ein absoluter Gewinn.“

Dettmer selbst freut sich ab Sommer wieder auf die Zeit beim FCA. Der sei „am Ende des Tages für mich die einzig richtige Entscheidung. Ich kenne den Verein und fühle mich dort auch einfach sehr wohl. Ich weis einfach was ich an dem Verein habe.“

Nichtsdestotrotz sei es ihm schwer gefallen, die SG Finnentrop/Bamenohl nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. Denn: „Das Umfeld, der Verein und das Ganze drum herum sind sehr sehr gut geführt. Leider lässt sich der zeitliche Aufwand, welcher in der Oberliga nun mal deutlich mehr ist, nicht mit meiner privaten Situation kombinieren, sodass der Schritt in die Heimat für mich der einzig Richtige ist.“

Mit dieser Personalie sind die Transferaktivitäten beim FC Altenhof auch erst einmal beendet. Lukas ist der dritte Neuzugang. Neben ihm verstärken Marvin Uelhoff und Till Schreiber das Team von Mike Brado in der kommenden Saison. Nies: „Damit sind wir für die kommende Saison sehr gut aufgestellt. Externe Abgänge gibt es bei uns keine. Somit gehen wir auch in der nächsten Saison mit einer eingespielten Mannschaft in die Saison. Lediglich der 30-jährige Marcel Schneider tritt aus beruflichen Gründen kürzer und schnürt seine Schuhe ab der kommenden Saison für unser 2. Mannschaft.“

Mehr zum Thema

https://www.wp.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/sg-finnentrop-bamenohl-vorfreude-auf-wattenscheid-09-id241564164.html

https://www.wp.de/sport/lokalsport/kreis-olpe/sg-finnentrop-bamenohl-verpatzt-den-rueckrundenstart-id241580358.html

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport im Kreis Olpe