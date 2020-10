FC Altenhof nimmt Punkt von der SG Mudersbach/Brachbach mit

Altenhof. Fußball-Bezirksligist FC Altenhof kam am Donnerstag Abend im Nachholspiel beim Aufsteiger SG Mudersbach/Brachbach zu einem 2:2 (1:0).

Die Schützlinge von FCA-Trainer Mike Brado bestimmten über die gesamte Spielzeit das Geschehen. So war die 1:0-Führung für die Grün-Weißen vom Winterhagen durch Kevin Becker in der 15. Minute per Foulelfmeter nur logisch. Der frühere Ottfinger Torhüter Maximilian Maruska hielt mit tollen Paraden seine Mannschaft im Spiel. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren die Schlagzahl und konnten nur kämpferisch überzeugen.

Ezekwe rettet noch den Punkt

Mit einem Fernschuss unhaltbar für den Altenhofer Keeper Marcel Hagenbäumer erzielte der Mudersbacher Kai Pfeifer den 1:1-Ausgleich. Durch einen fragwürdigen Foulelfmeter ging der Aufsteiger aus dem Kreis Altenkirchen erneut durch Kai Pfeifer mit 2:1 in Front. Der eingewechselte Marlon Ezekwe glich in der 82. Miunte aus. „Es war zu wenig, den Punktverlust haben wir uns selbst zuzuschreiben“, sagte Dominik Holterhof, der sportliche Leiter des FC Altenhof.

FC Altenhof: Hagenbäumer; Becker, Schneider (75. Faust) , Stein, Wycisk, Müther, Klappert (59. Ezekwe), Yahsi, Nowak, Bogusz, Stahl. mewa