FC Altenhof übernimmt wieder die Tabellenführung

Im vorgezogenen Spiel der Fußball-Bezirksliga musste der SV Rothemühle eine deutliche 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den FC Altenhof hinnehmen.

„Ich bin absolut zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft“, fasste der Altenhofer Trainer Mike Brado den Auftakt seiner Mannschaft in die Rückrunde zusammen. „Mein Team hat gut ins Spiel gefunden und es wäre noch ein höherer Sieg möglich gewesen. Ich bin zufrieden“, lobt Brado. Durch Lennart Becks (29.) gingen die Gäste vor dem Seitenwechsel mit 1:0 in Front. Bei seinem Weitschuss sah der Rothemühler Torhüter Imad Omar schlecht aus.

In der Folgezeit verpassten die Gäste es, die Führung vor der Pause aufzustocken. Lennart Becks mit einem Lattenschuss und Jonas Schneider hatten Pech im Abschluss. Auf der Gegenseite hatte der Rothemühler Cihan Yaman (36.) Pech, dass sein Tor aus Abseitsposition keine Anerkennung fand. Die Gäste vom Altenhofer Winterhagen waren weiter die dominierende Mannschaft.

Im zweiten Durchgang spulte der FC Altenhof sein Pensum routiniert herunter. Nach einem Eckball von Jannik Schneider erhöhte Andre Nowak (60.) mit einem Direktschuss von der Strafraumgrenze auf 2:0 und der gleiche Spieler erzielte in der 72. Minute sogar auf 3:0. Die Vorentscheidung am Rothenborn. „Die Mannschaft ist gut in die zweite Halbzeit gestartet“, erklärte Florian Simon, der Co-Trainer vom SV Rothemühle, der den erkrankten Cheftrainer Avdi Qaka vertrat. „Aufgrund ihrer individuellen Klasse ist der Sieg des FC Altehof hochverdient“.

