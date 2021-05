FC Finnentrop bekommt Unterstützung von Borussia Dortmund

Finnentrop. Von prominenter Stelle bekommt Finnentrops Trainer Alexander Rotthoff Unterstützung, um seine Mannschaft vorzubereiten.

Marvin Mainoo Boakye arbeitet als Technik-Trainer in der Jugendabteilung des Bundesligisten Borussia Dortmund. Alexander Rotthoff, Trainer der ersten Mannschaft des FC Finnentrop und der 33-jährige Dortmunder kennen und schätzen sich seit einem gemeinsamen B-Lizenz-Lehrgang vor acht Jahren in der Sportschule Kaiserau.

Die Kontakte durch Telefonate und Besuche bestehen seit dieser Zeit. Im persönlichen Austausch reifte der Entschluss, in Corona-Zeiten ein Online-Training für den Jugend- und Seniorenbereich des FC Finnentrop anzubieten. So haben seit einigen Wochen die FC-Spieler die Möglichkeit, einmal wöchentlich am Online-Technik-Training teilzunehmen. Unter dem Motto „schnelle Füße“ wird intensiv an der Ballvearbeitung gearbeitet. Es geht darum, das Ballgefühl zu verbessern, an Körperhaltung und diversen Bewegungsabläufen zu arbeiten. Verbesserungen haben sich bereits eingestellt. Joshua Beckmann, 21-jähriger Spieler der Ersten: „Was ich jetzt schon dazu gelernt habe, einfach super, das bringt mich richtig weiter.“

Langfristig geplant

Ein Ausbau der Kooperation mit Marvin ist geplant. Das Online-Training soll auch nach dem Lockdown weiterhin stattfinden. Dazu gehört auch ein fachlicher Austausch zwischen Teilnehmer und Trainer. FC-Coach Alexander Rotthoff ist begeistert: „Es ist schön, zu sehen, mit wieviel Spaß und Leidenschaft die Jungs und Mädels bei der Sache sind. Toll, dass Marvin uns diese Möglichkeit eröffnet hat.“

Marvin Boakye und Alex Rotthoff möchten auch möglichst vielen Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren die Möglichkeit zu diesem Training geben.

Interessierte Vereine oder Spieler können sich gerne unter der Email-Adresse alexander_rotthoff@yahoo.de direkt bei Alex Rotthoff erkundigen oder unter „technique_doctor“ im sozialen Netzwerk Instagram Marvin Mainoo Boakye anschreiben.

